Информационная атака ЧВК "Вагнер" на Литву: двойник Пригожина посещал Вильнюс

Документы, найденные при обыске штаба ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге, свидетельствуют о причастности группы к информационной атаке на Литву, сообщил в среду, 28 июня, Департамент государственной безопасности Литвы (SSD).
"После того, как провалилась попытка переворота главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в офисе его компании прошли обыски. В результате были обнаружены несколько его паспортов, выданных на чужое имя", - сказано в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook в среду, 28 июня.
"Среди документов был паспорт, выданный двойнику Евгения Пригожина, который использовался для организации информационной атаки на Литву в 2020 году", - утверждают спецслужбы.
Служба безопасности и литовская военная разведка подтвердили в своем годовом отчете, что самолет Hawker 800, принадлежащий Пригожину, приземлился в аэропорту Вильнюса в начале 2020 года.
В то же время лицо с российским паспортом, выданное на имя Евгения Пригожина и похожее на Пригожина, дважды прибывало в Литву коммерческим рейсом, но это был не бизнесмен, близкий к Кремлю.
Дата рождения, указанная в паспорте двойника Пригожина, такая же, как и у бизнесмена - 1 июня 1961 года.
Литовские спецслужбы считают, что документ, найденный в штаб-квартире ЧВК "Вагнер", подтверждает, что "данная информационная атака была осуществлена структурами, подконтрольными Пригожину, нельзя исключать, что и совместно со спецслужбами РФ", - сообщили литовские спецслужбы в Facebook.
В SSD заявили, что отслеживают и оценивают возможное развитие ситуации с безопасностью в регионе в связи с возможным переездом Пригожина и ЧВК "Вагнер" в Беларусь, и предоставляют соответствующую информацию в ответственные учреждения Литвы.
Двойник Пригожина из России впервые прибыл в Вильнюс 13 февраля 2020 года. Мужчина направился прямо к Министерству коммуникаций и транспорта, сфотографировался на фоне здания и вернулся в аэропорт, чтобы улететь в Россию. По данным разведки, в общей сложности он провел в Литве всего пять с половиной часов.
26 февраля 2020 года двойник Пригожина во второй раз прилетел в Литву регулярным рейсом. На этот раз он сфотографировался у Сейма, Литовского национального музея и Великокняжеского дворца. На следующий день он уехал поездом в Беларусь, хотя у него был обратный билет на самолет в тот же день.
Российский портал светской хроники "Собеседник.ру" позже опубликовал ложную информацию о том, что Пригожин дважды посещал Литву.
На сайте сообщалось, что бизнесмен обсудил проекты в области информационных технологий с высокопоставленным чиновником Минсвязи Литвы и посетил Сейм.
Для придания достоверности в статьи были включены фотографии двойника Пригожина на фоне зданий литовских учреждений.
Несколько других российских новостных сайтах также сообщили об этой истории.
"Несмотря на ресурсы, затраченные на операцию, эта история не получила значительного резонанса ни в Литве, ни за рубежом",- говорится в отчете разведки.
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