Информационная атака ЧВК "Вагнер" на Литву: двойник Пригожина посещал Вильнюс

В SSD заявили, что отслеживают и оценивают возможное развитие ситуации с безопасностью в регионе в связи с возможным переездом Пригожина и ЧВК "Вагнер" в Беларусь, и предоставляют соответствующую информацию в ответственные учреждения Литвы.

Двойник Пригожина из России впервые прибыл в Вильнюс 13 февраля 2020 года. Мужчина направился прямо к Министерству коммуникаций и транспорта, сфотографировался на фоне здания и вернулся в аэропорт, чтобы улететь в Россию. По данным разведки, в общей сложности он провел в Литве всего пять с половиной часов.

26 февраля 2020 года двойник Пригожина во второй раз прилетел в Литву регулярным рейсом. На этот раз он сфотографировался у Сейма, Литовского национального музея и Великокняжеского дворца. На следующий день он уехал поездом в Беларусь, хотя у него был обратный билет на самолет в тот же день.

Российский портал светской хроники "Собеседник.ру" позже опубликовал ложную информацию о том, что Пригожин дважды посещал Литву.

На сайте сообщалось, что бизнесмен обсудил проекты в области информационных технологий с высокопоставленным чиновником Минсвязи Литвы и посетил Сейм.

Для придания достоверности в статьи были включены фотографии двойника Пригожина на фоне зданий литовских учреждений.

Несколько других российских новостных сайтах также сообщили об этой истории.

"Несмотря на ресурсы, затраченные на операцию, эта история не получила значительного резонанса ни в Литве, ни за рубежом",- говорится в отчете разведки.