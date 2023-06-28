Видео ⟩ Водитель BMW "летел" со скоростью 181 км/ч и лишился прав

Видео: Превышение скорость автомобилем

Полиция тут же повернула в противоположную сторону и призвали водителя остановить машину. После проверки документов, оказалось, что что за рулем BMW находится мужчина 1995 года рождения.

По данному нарушению возбуждено дело об административном правонарушении. Водитель транспортного средства был оштрафован на 480 евро и лишен прав на шесть месяцев.

Государственная полиция призывает водителей автомобилей не быть безрассудными и помнить, что превышение разрешенной скорости движения, а также несоблюдение других правил дорожного движения ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.