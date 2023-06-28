"Код для Риги" опасается за распад коалиции в Рижской думе

Коссович расценивает проект решения думы о создании новой следственной комиссии, поданный вице-мэром Вилнисом Кирсисом и руководителем комитета сообщения Олафом Пулксом (оба - "Новое Единство") как попытку политического влияния на чиновников. У "Нового Единства" и "За/Прогрессивные" разное мнение о том, как провести оценку работы департамента сообщения - "За/Прогрессивные" считают, что это должно делать бюро исполнительного директора Риги Яниса Ланге, а "Новое Единство" полагает, что такой круг оценщиков слишком узок и необъективен, и оценку следует поручить новой комиссии.

По мнению Коссовича, Кирсис и Пулкс пытаются повлиять на расследование, угрожая новыми расследованиями, кризисом и распадом коалиции. "Если есть нарушения, то они должны быть расследованы. Независимо от того, были ли нарушения совершены во времена Нила Ушакова или Вилниса Кирсиса", - сказал политик.

Коссович назвал действия Кирсиса политическим двуличием - он активно продвигал расследование нарушений предыдущего директора департамента Виталия Рейнбаха, а сейчас делает все наоборот. Политик видит только две разницы между этими делами - в случае с Рейнбахом сумма составляла 20 000 евро, а в случае с бывшим исполняющим обязанности директора департамента Янисом Вайводсом - 7 миллионов евро. Одно нарушение произошло при Ушакове, другое - при Кирсисе.

С другой стороны, говоря о стабильности коалиции, Коссович сказал, что всегда готов к переговорам.

Уже сообщалось, что 16 июня и.о. директора департамета сообщения Янис Вайводс и начальник управления транспортной инфраструктуры Андрей Уртанс были отстранены от занимаемых должностей приказом исполнительного директора Риги Ланге на время расследования дисциплинарного дела.

Должностные лица были отстранены после получения информации от осведомителя и последующей служебной проверки. В ходе проверки были выявлены существенные нарушения, свидетельствующие о неэкономных действиях при работах по укладке асфальта.

Вайводс не согласен с выдвинутыми против него обвинениями и обвиняет руководство думы в моббинге. Вице-мэр Кирсис встал на защиту Вайводса, выразив обеспокоенность объективностью проверки.