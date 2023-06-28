"Код для Риги" опасается за распад коалиции в Рижской думе

Группа депутатов "Код для Риги", входящая в правящую коалицию столичной думы, обеспокоена возможным распадом коалиции Рижской думы и призывает партнеров по коалиции к переговорам.
Как сообщил агентству LETA руководитель бюро вице-мэра Линды Озолы Каспар Адиянс, группа депутатов обеспокоена тем, что между крупнейшими партнерами по коалиции - "Новым Единством" и "За/Прогрессивные" - возник конфликт.
Чтобы коалиция не распалась, необходимо в ближайшее время встретиться для переговоров, которые должны длиться до тех пор, пока не будет найден рациональный компромисс и удастся избежать взаимно враждебного и деструктивного сценария развития событий, заявили депутаты группы "Код для Риги".
"Мы не наивны и знаем, что уважения нельзя требовать, его можно только заслужить, а уважение между нами - государственно настроенными политическими силами - это то же самое, что и взаимоуважение между обществом и политиками. Взаимное общение должно быть корректным и тактичным, если мы хотим сохранить Ригу под влиянием Латвии", - говорится в распространенном депутатами заявлении.
По мнению группы "Код для Риги", этим конфликтом и раздором могут воспользоваться антигосударственные силы.
С другой стороны, лидер фракции "За/Прогрессивные" Мартиньш Коссович в беседе с агентством LETA выразил непримиримую позицию в вопросе расследования дисциплинарного дела. По его мнению, необходимо дать расследованию возможность завершиться, а политики не должны влиять на его ход.
Коссович расценивает проект решения думы о создании новой следственной комиссии, поданный вице-мэром Вилнисом Кирсисом и руководителем комитета сообщения Олафом Пулксом (оба - "Новое Единство") как попытку политического влияния на чиновников. У "Нового Единства" и "За/Прогрессивные" разное мнение о том, как провести оценку работы департамента сообщения - "За/Прогрессивные" считают, что это должно делать бюро исполнительного директора Риги Яниса Ланге, а "Новое Единство" полагает, что такой круг оценщиков слишком узок и необъективен, и оценку следует поручить новой комиссии.
По мнению Коссовича, Кирсис и Пулкс пытаются повлиять на расследование, угрожая новыми расследованиями, кризисом и распадом коалиции. "Если есть нарушения, то они должны быть расследованы. Независимо от того, были ли нарушения совершены во времена Нила Ушакова или Вилниса Кирсиса", - сказал политик.
Коссович назвал действия Кирсиса политическим двуличием - он активно продвигал расследование нарушений предыдущего директора департамента Виталия Рейнбаха, а сейчас делает все наоборот. Политик видит только две разницы между этими делами - в случае с Рейнбахом сумма составляла 20 000 евро, а в случае с бывшим исполняющим обязанности директора департамента Янисом Вайводсом - 7 миллионов евро. Одно нарушение произошло при Ушакове, другое - при Кирсисе.
С другой стороны, говоря о стабильности коалиции, Коссович сказал, что всегда готов к переговорам.
Уже сообщалось, что 16 июня и.о. директора департамета сообщения Янис Вайводс и начальник управления транспортной инфраструктуры Андрей Уртанс были отстранены от занимаемых должностей приказом исполнительного директора Риги Ланге на время расследования дисциплинарного дела.
Должностные лица были отстранены после получения информации от осведомителя и последующей служебной проверки. В ходе проверки были выявлены существенные нарушения, свидетельствующие о неэкономных действиях при работах по укладке асфальта.
Вайводс не согласен с выдвинутыми против него обвинениями и обвиняет руководство думы в моббинге. Вице-мэр Кирсис встал на защиту Вайводса, выразив обеспокоенность объективностью проверки.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!