В Торнякалнсе нашли мертвого человека с травмами

28 июня в районе улицы Ояра Вациеша в Торнякалнсе был обнаружен труп с телесными повреждениями.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело. На данный момент на месте работает полиция, будут назначены экспертизы для установления причины смерти, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Очевидец сообщает, что движение на месте происшествия ограничено. Полиция регулирует движение на виадуке на улице Алтонавас.