В Торнякалнсе нашли мертвого человека с травмами

Государственная полиция сообщила, что в среду, 28 июня, в Торнякалнсе были обнаружены останки человека, в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
28 июня в районе улицы Ояра Вациеша в Торнякалнсе был обнаружен труп с телесными повреждениями.
В связи с происшествием возбуждено уголовное дело. На данный момент на месте работает полиция, будут назначены экспертизы для установления причины смерти, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Очевидец сообщает, что движение на месте происшествия ограничено. Полиция регулирует движение на виадуке на улице Алтонавас.
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