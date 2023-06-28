"Мы его будем использовать": Лукашенко назвал ядерное оружие из РФ своим

Лукашенко якобы поручил министру обороны Беларуси Виктору Гренину, начальнику Генерального штаба армии Виктору Гулевичу и главе Комитета госбезопасности Ивану Тертелю разработать алгоритм применения ядерного оружия в случае военного нападения на Беларусь.

На просьбу СМИ объяснить, как Беларусь планирует использовать эти ядерные боеголовки, если, согласно заявлениям Кремля, они будут полностью контролироваться Россией, Лукашенко заявил, что простое хранение ядерного оружия на территории Беларуси не имеет смысла.

"Это наше оружие, и мы его будем использовать", - подчеркнул Лукашенко.

"Это просто смех - привезти оружие, разместить его. Ради чего, ради хранения? У россиян отличные [ядерные] хранилища", - добавил он.

"Мне что, хлам нужен на каком-то складе? Ну, пусть бы в России там и лежало это тактическое оружие. Надо - ну, лишние там 500 километров провезем, применим. Или самолет взлетит из России", - сказал диктатор.

Лукашенко заявил, что настаивал на размещении российского ядерного оружия в Беларуси.

В июне Путин заявил, что размещение ядерного оружия в Беларуси будет завершено к концу лета. Беларусь сообщила, что это ядерное оружие планируется разместить вблизи границы страны с Польшей.