Мятеж Пригожина. Кто ему помогал и что знал Суровикин?

Эксперт напомнила, что еще до минувших выходных было "хорошо известно, и давно, о расколе в военном руководстве между Шойгу/Герасимовым и Суровикиным. Природа этого раскола заключались не столько в борьбе за власть, сколько в разном понимании того, как воевать в Украине и как строить отношения с ЧВК". Суровикин, в отличие от Шойгу и Герасимова, по ее убеждению, "взаимодействовал с Пригожиным, имел, как минимум, рабочие отношения, и даже выступал посредником (в начале мая он занимался разрешением проблем с поставками боеприпасов)". Но эта роль, "у меня нет сомнений, была согласована с Путиным".

Начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, фото из архива Фото: Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS

Между тем издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные западных разведок 28 июня сообщило, что мятежники изначально могли намереваться заблокировать своих оппонентов Шойгу и Герасимова в штабе ЮВО в Ростове, но планы оказались доступны ФСБ РФ, после чего мятежникам пришлось "импровизировать". Пригожин мог посвятить в свои планы ряд военачальников, включая, возможно, Суровикина, но неизвестно, передал ли он информацию о мятеже российским спецслужбам и вообще как она попала к ФСБ РФ, пишет WSJ со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

"Чистки" в армии РФ якобы уже начались