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Левитс наградил Лангу памятной медалью за "гражданскую смелость"

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Эгил Левитс вручает плакету Лиане Ланге
Эгил Левитс вручает плакету Лиане Ланге Фото: Twitter/Valsts prezidenta kanceleja

Президент Латвии Эгил Левитс наградал переводчика и поэтессу Лиану Лангу плакетой (памятной медалью). Об этом сообщается в Twitter президента.

"За продвижение Латвии как национальной страны и латышского языка как публичного языка общения, за борьбу против выражений последствий колониализма советской и царской России и за гражданскую смелость и активность президент страны наградил Лиану Лангу плакетой президента страны", - сказано в сообщении.

Многие комментаторы поздравили Лангу с полученной наградой, но большое количество недоумевает, обвиняя поэтессу в разжигании ненависти.

Напомним, что вчера, 28 июня, председатель партии "Латвия на первом месте"Айнар Шлесерс написал письмо генеральному прокурору, директору Бюро по защите Сатверсме и главе Службы государственной безопасности, в котором попросил дать оценку деятельности переводчика и поэтессы Лианы Ланги за разжигание национальной, этнической и расовой ненависти.

"Лиана Ланга является инициатором хэштегов #RunāLatviski #AtkrieviskoLatviju. Эти хэштеги она использует в своих социальных сетях, апеллируя к национальным чувствам латышей, целенаправленно культивируя ненависть к тем гражданам национальных меньшинств, разговорным языком которых является русский", - сказано в письме.

Напомним, что 7 мая 2022 года Ланга начала кампанию #AtkrieviskoLatviju, или #RunāLatviski! Цель кампании - убрать из общественной жизни Латвии русский язык.

Эгил Левитс является президентом Латвии с 8 июля 2019 года. 8 июля 2023 год его на этом посту сменит бывший министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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