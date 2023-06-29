Левитс наградил Лангу памятной медалью за "гражданскую смелость"

"За продвижение Латвии как национальной страны и латышского языка как публичного языка общения, за борьбу против выражений последствий колониализма советской и царской России и за гражданскую смелость и активность президент страны наградил Лиану Лангу плакетой президента страны", - сказано в сообщении.

Par Latvijas kā nacionālas valsts un latviešu valodas kā publiskās saziņas valodas veicināšanu, par cīņu pret padomju un cariskās Krievijas koloniālisma seku izpausmēm un par pilsonisko drosmi un aktivitāti Valsts prezidents piešķīris Valsts prezidenta plaketi Liānai Langai. pic.twitter.com/vcwvyshyET — Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) June 28, 2023

Многие комментаторы поздравили Лангу с полученной наградой, но большое количество недоумевает, обвиняя поэтессу в разжигании ненависти.

Напомним, что вчера, 28 июня, председатель партии "Латвия на первом месте"Айнар Шлесерс написал письмо генеральному прокурору, директору Бюро по защите Сатверсме и главе Службы государственной безопасности, в котором попросил дать оценку деятельности переводчика и поэтессы Лианы Ланги за разжигание национальной, этнической и расовой ненависти.

"Лиана Ланга является инициатором хэштегов #RunāLatviski #AtkrieviskoLatviju. Эти хэштеги она использует в своих социальных сетях, апеллируя к национальным чувствам латышей, целенаправленно культивируя ненависть к тем гражданам национальных меньшинств, разговорным языком которых является русский", - сказано в письме.

Напомним, что 7 мая 2022 года Ланга начала кампанию #AtkrieviskoLatviju, или #RunāLatviski! Цель кампании - убрать из общественной жизни Латвии русский язык.

Эгил Левитс является президентом Латвии с 8 июля 2019 года. 8 июля 2023 год его на этом посту сменит бывший министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.