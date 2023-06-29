Число участников Праздника песни и танца в этом году - второе в истории

В XXVII Вселатвийском празднике песни и XVII Празднике танца, которые начнутся в конце этой недели, примут участие 40 560 выступающих, сообщает Латвийский национальный культурный центр (ЛНКЦ). Таким образом, он лишь немного уступает празднику 2018 года, на котором был установлен рекорд по количеству участников, и близок Празднику песни и танца 2013 года.
В 2018 году в Празднике песни и танца, посвященном столетию Латвийского государства, приняли участие почти 43 300 человек. На празднике 2013 года впервые общее количество участников превысило 40 000 человек.
Второй раз подряд больше всего участников будет в Празднике танца. В этом году в нем примут участие 16 879 танцоров из 695 коллективов. Это меньше, чем на празднике, посвященном столетию государства, в котором приняли участие 18 150 танцоров из 739 танцевальных коллективов, но больше, чем на других праздниках танца.
Коллективный хор Праздника песни по количеству участников станет третьим по величине после восстановления независимости Латвии - он насчитывает 15 870 человек. Рекорд был установлен в 1990 году на первом Празднике песни после принятия декларации о восстановлении независимости. Латвийской Республики, когда в коллективном хоре было более 20 000 певцов. В 2018 году в Празднике песни приняли участие приблизительно 16 500 певцов.
Однако в этом году увеличилось количество хоров, участвующих в Празднике песни. В 2018 году их было 429, а в этом году будет 454 хора.
В этом году в празднике примут участие 2097 музыкантов духовых оркестров из 66 оркестров и 5714 участников из 580 ансамблей коклеистов, вокальных ансамблей, коллективов народной музыки, театров самодеятельности и других коллективов.
Особенно широко в этом году будут представлены зарубежные коллективы. На праздник приедут 88 коллективов диаспоры, насчитывающие 2587 участников. В празднике 2018 года выступало 84 коллектива диаспоры с 2411 участниками.
Статистические данные свидетельствуют, что в этом году были серьезные основания для беспокойства по поводу количества участников Праздника песни и танца. Из-за пандемии "Covid-19" в 2021 году в качестве членов творческих коллективов в Латвии было зарегистрировано всего 42 300 человек. Это наименьшее число с 2003 года, когда был начат сбор данных Центральным статистическим управлением. Кроме того, это на 45% меньше, чем в 2018 году, когда проходил предыдущий Праздник песни и танца.
Главный дирижер Праздника песни, один из художественных руководителей хорового концерта Tīrums. Dziesmas ceļš Каспар Адамсонс отмечает, что во время пандемии были серьезные опасения по поводу будущего существования хоров и числа их участников.
"Видно, что собрались и новые хоры. Возможно, какой-то коллектив не пережил пандемию, но их количество точно не измеряется десятками. Что касается количества участников, то, вероятно, удачно совпали завершение пандемии и приближение Праздника песни, и это привлекло дополнительных участников почти во все коллективы. Например, я не помню других лет, когда в Риге был бы хор из 100 человек. И в других местах есть хоры, начитывающие более 70-80 певцов", - рассказывает дирижер.
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