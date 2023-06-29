Число участников Праздника песни и танца в этом году - второе в истории

Особенно широко в этом году будут представлены зарубежные коллективы. На праздник приедут 88 коллективов диаспоры, насчитывающие 2587 участников. В празднике 2018 года выступало 84 коллектива диаспоры с 2411 участниками.

Статистические данные свидетельствуют, что в этом году были серьезные основания для беспокойства по поводу количества участников Праздника песни и танца. Из-за пандемии "Covid-19" в 2021 году в качестве членов творческих коллективов в Латвии было зарегистрировано всего 42 300 человек. Это наименьшее число с 2003 года, когда был начат сбор данных Центральным статистическим управлением. Кроме того, это на 45% меньше, чем в 2018 году, когда проходил предыдущий Праздник песни и танца.

Главный дирижер Праздника песни, один из художественных руководителей хорового концерта Tīrums. Dziesmas ceļš Каспар Адамсонс отмечает, что во время пандемии были серьезные опасения по поводу будущего существования хоров и числа их участников.

"Видно, что собрались и новые хоры. Возможно, какой-то коллектив не пережил пандемию, но их количество точно не измеряется десятками. Что касается количества участников, то, вероятно, удачно совпали завершение пандемии и приближение Праздника песни, и это привлекло дополнительных участников почти во все коллективы. Например, я не помню других лет, когда в Риге был бы хор из 100 человек. И в других местах есть хоры, начитывающие более 70-80 певцов", - рассказывает дирижер.