В Юрмале выступит украинский певец Макс Барских

В программу войдут лучшие работы артиста и особый сюрприз - украиноязычные версии самых популярных композиций, среди которых "Туманы", "Берега", "Подруга-ночь". Цель тура – благотворительная. С каждого приобретенного билета часть средств уходит на поддержку Украины.

"Мы, артисты Украины, должны делать все, чтобы Украина звучала во всех уголках мира, чтобы история нашего сопротивления, наших людей вдохновляла другие страны. Это не о состоянии жертвы, а именно об уверенности в победе и гордости за то, кто мы являемся", - комментирует предстоящие выступления певец.

Программа шоу состоит из трех блоков: первый – лучшие работы артиста. Далее следует современный блок – песни, написанные певцом с первых дней после начала войны.

Третий блок - это совершенно новые композиции, которые войдут в будущий англоязычный альбом Макса. Таким образом, вместе со слушателем артист проживает природное перерождение от прошлого к будущему.

Билеты на юрмальский концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.