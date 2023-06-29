В Риге выступит Олег Скрипка и украинская рок-группа "Воплі Відоплясова"

Украинская рок-н-ролл- и этно-рок-группу "Воплі Відоплясова" была создана в 1987 году. В том же году группа стала членом киевского рок-клуба, получила первую премию на киевском рок-фестивале "Рок-парад", а также выпустила свой первый хит "Танцы".

Украинский язык стал неотъемлемой частью группы. Первые треки были наполнены молодежным сарказмом, но медленно и, верно, он был заменен фольклором и лирикой.

Уже в 1990 году "Воплі Відоплясова" дали концерты по Франции и Швейцарии, во время которого в крупной французской газете Le Monde вышел материал о группе. Именно с того популярность группы вышла за приделы Украины.

Группа до сих пор остается одной из самых популярных рок-групп Украины. Музыканты дают более 200 концертов в год и активно выпускают новый материал. Это первая группа, которая стала исполнять рок на украинском языке за пределами своей родины.

Рижский концерт состоится в рамках благотворительного тура по странам Балтии. Музыканты исполнят свои лучшие работы для, а также сыграют свои новые песни. Кроме Риги, группа сыграет также в Вильнюсе, Таллине и Нарве. Часть собранных средств пойдет на нужды Украины.

Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.

Видео: "Воплі Відоплясова" - "Весна"