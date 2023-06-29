Совершенно очевидно, что Россия переживает внутреннее потрясение, и мы, демократы, должны понимать, что в автократиях такое может происходить и ситуация может меняться очень быстро, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, комментируя события 23 июня в России, когда глава группы наемников "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наемники направляются в Москву с целью свержения российского военного руководства.
Кариньш: "Россия должна заплатить за восстановление Украины"
Сегодня, прибыв на Евросовет, Кариньш заявил, что одной из важных тем для обсуждения является происходящее в России, последствия для Европы и что мы должны делать.
"Мы не можем контролировать то, что происходит в России, но мы можем контролировать то, что мы делаем за ее пределами", - сказал премьер,
указав на необходимость дальнейшего укрепления собственной обороны. Важно адаптировать новые планы НАТО и продолжать укреплять восточный фланг, как это было до сих пор.
Усилия по поддержке Украины также должны быть увеличены, в том числе путем поддержки оружием, боеприпасами и финансами, а также мерами по евроинтеграции Украины.
Также на саммите НАТО в Вильнюсе планируется обсудить вступление Украины в альянс после окончания войны.
Премьер-министр подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО - "это единственный способ обеспечить мир в будущем".
Кариньш подчеркнул важность восстановления Украины - стране уже сейчас нужны жилые дома, школы и больницы.
"Россия должна заплатить за восстановление Украины", - сказал премьер.
При этом он указал, что в замороженных российских активах много денег и нужно найти способ использовать эти средства для восстановления Украины.
Еще одной важной темой в Евросовете Кариньш назвал миграцию в Европе, напомнив, что Латвия уже более двух лет сталкивается с потоком мигрантов из Белоруссии.
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