Кариньш: "Россия должна заплатить за восстановление Украины"

Сегодня, прибыв на Евросовет, Кариньш заявил, что одной из важных тем для обсуждения является происходящее в России, последствия для Европы и что мы должны делать.

"Мы не можем контролировать то, что происходит в России, но мы можем контролировать то, что мы делаем за ее пределами", - сказал премьер,

указав на необходимость дальнейшего укрепления собственной обороны. Важно адаптировать новые планы НАТО и продолжать укреплять восточный фланг, как это было до сих пор.

Усилия по поддержке Украины также должны быть увеличены, в том числе путем поддержки оружием, боеприпасами и финансами, а также мерами по евроинтеграции Украины.

Также на саммите НАТО в Вильнюсе планируется обсудить вступление Украины в альянс после окончания войны.

Премьер-министр подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО - "это единственный способ обеспечить мир в будущем".

Кариньш подчеркнул важность восстановления Украины - стране уже сейчас нужны жилые дома, школы и больницы.

"Россия должна заплатить за восстановление Украины", - сказал премьер.

При этом он указал, что в замороженных российских активах много денег и нужно найти способ использовать эти средства для восстановления Украины.

Еще одной важной темой в Евросовете Кариньш назвал миграцию в Европе, напомнив, что Латвия уже более двух лет сталкивается с потоком мигрантов из Белоруссии.