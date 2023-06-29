Видео ⟩ В рижской школе шокированы тем, как объявили результаты экзамена

22 июня в Рижской Вальдорфской школе состоялся выпускной 9-го класса. В начале недели Государственный центр содержания образования (VISC) проинформировал школу о том, что несколько учеников не сдали экзамен по математике (не набрали 10%), поэтому они должны остаться в 9-м классе на второй год.

Грустные ученики были приятно удивлены за день до выпускного вечера, получив электронное письмо от Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы. В нем говорилось следующее: "Вчера в VISC был передан ошибочный список [неуспевающих]. Все сдали!".

Изначально расстроенных учеников эта новость очень обрадовала, так как они были рады, что заканчивают 9 класс вместе с остальными учениками.

Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

Когда казалось, что хуже уже быть не может...

Все учащиеся 9-х классов школы, включая тех, кто якобы не сдали, приняли участие в генеральной репетиции выпускного и ждали торжественного момента.

Однако вечером того же дня, накануне выпускного учебному заведению сообщили, что эта же группа школьников не преодолела 10-процентный барьер на одном из экзаменов.

Такое "дергание" недопустимо, по мнению учителей, учащихся и их родителей.

Представители Министерства образования и VISC сообщили программе, что возникла "проблема со коммуникацией".

Представитель Минобразования Илмар Рикманис, пояснил, что изначально в школу были отправлены неофициальные, но достоверные результаты, в которых объявлялись ученики, оставшиеся на второй год обучения.

Позже VISC связался с Департаментом образования, культуры и спорта Рижского самоуправления, представители которого неправильно поняли слова чиновников из министерства, в результате чего в школу было направлено вводящее в заблуждение электронное письмо. Позже официальные результаты совпали с присланными изначально, пояснил представитель Минобразования.