Ольга Камбала зарегистрировалась на OnlyFans

Звезда шоу Ольга Камбала сообщила своим подписчикам, что зарегистрировалась на сайте OnlyFans, отметив, что это решение согласовано с мужем.
Ольга отмечает, что каждый день ей задают вопросы о пластических операциях - как о расходах, так и прочих нюансах, поэтому она придумала способ, где заинтересованные могут об этом узнать: "Поскольку вас очень много, приглашаю вас на свой канал в OnlyFans!".
Ольга говорит, что за небольшую сумму можно будет увидеть все сторис и фотографии, которые не пропустил Instagram.
Как сообщалось, в апреле Ольга Камбала отправилась в Турцию, чтобы изменить нос и форму груди. "Сейчас я выгляжу как звезда фильмов для взрослых - такая красивая форма груди у меня!" - гордится теперь Ольга.
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