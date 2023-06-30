Ольга Камбала зарегистрировалась на OnlyFans

Ольга отмечает, что каждый день ей задают вопросы о пластических операциях - как о расходах, так и прочих нюансах, поэтому она придумала способ, где заинтересованные могут об этом узнать: "Поскольку вас очень много, приглашаю вас на свой канал в OnlyFans!".

Ольга говорит, что за небольшую сумму можно будет увидеть все сторис и фотографии, которые не пропустил Instagram.

Как сообщалось, в апреле Ольга Камбала отправилась в Турцию, чтобы изменить нос и форму груди. "Сейчас я выгляжу как звезда фильмов для взрослых - такая красивая форма груди у меня!" - гордится теперь Ольга.