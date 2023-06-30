Видео ⟩ ВСУ уничтожили российскую систему минирования "Земледелие"

По общедоступной информации, 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ обнаружила и уничтожила эту редкую систему.

ИСДМ "Земледелие" - новая система минирования российского производства на базе шасси военного грузовика КАМАЗ 6560 8х8. В двух отдельных позициях смонтированы 25 пусковых установок калибра 122 мм.

Унікальне відео💪



Бійці 128-ої ОГШБр, якій регулярно допомагає Фонд, знайшли та знищили бойову машину російської інженерної системи дистанційного мінування «Земледелие».



Вогонь артилерії коригувала «Лелека-100».



Дякуємо, що підтримуєте військо👉 https://t.co/CUZtxsJCUn pic.twitter.com/epbhIYBlAG — Повернись живим (@BackAndAlive) June 22, 2023

"Земледелие" может одновременно запускать пятьдесят 122-миллиметровых ракет, снаряженных минами. Это позволяет за короткое время создать большое минное поле. Системы могут быть развернуты неожиданно перед нападающим или использованы для восстановления минного поля там, где оно было ранее расчищено.

"Земледелие" может устанавливать мины на дальности от пяти до 15 километров с помощью реактивных снарядов с боевой частью, оснащенной противотанковыми или противопехотными минами.

Система отмечает участки с минами на электронной карте и передает данные на более высокие уровни цепочки управления. Дистанционное управление системой имеет ряд преимуществ, в т. ч. увеличенную скорость минирования в более сложных условиях.

Система минирования появилась в российских войсках в 2020 году. Использование такого оружия противоречит Оттавской конвенции, принятой в 1997 году.