Каким будет начало июля? Прогноз синоптиков

В субботу Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт - ночью в Курземе ожидается кратковременный дождь, днем осадки затронут в основном восточные районы страны. Местами возможны грозы. Температура воздуха ночью понизится до +13...+18 градусов, а днем не превысит +19...+24 градуса, будет дуть умеренный западный ветер.

В воскресенье на большей части страны местами пройдут дожди, возможны грозы, в Курземе ожидаются порывы западного, юго-западного ветра до 18 метров в секунду. Средняя температура воздуха будет на один-два градуса ниже, чем в субботу.

В понедельник скорость юго-западного ветра порывами достигнет 15-20 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +18...+23 градуса.

Со вторника ветер постепенно утихнет, больше осадков будет в Курземе. Засуха на территории Латвии несколько уменьшится, но продолжится. Минимальная температура воздуха ночью составит +9...+15 градусов, на побережье - до +17 градусов, днем - до +21..+26 градусов.

Жара до +29 градусов может вернуться в выходные.