Гобземс рассказал, что воспитывает детей один, и обвинил жену в алкоголизме

Он пишет: "Это будет самая открытая, суровая и красивейшая запись в моей жизни. Я пишу это не как Алдис Гобземс, а как отец. Она будет о любви".

"Сейчас вы уже знаете, что я здесь, в Испании, один воспитываю своих несовершеннолетних детей. Мы живем втроем - я, Адриана и Аксель - с двумя лабрадорами и котом". Гобземс пишет, что ему нравится воспитывать детей и это не очень сложно, поскольку это его обязанность. "Я с этим справляюсь один, без нянь, домработниц, без матери детей и бабушек с дедушками", - отмечает экс-политик.

В записи он высказался о матери своих детей, заявив, что у нее проблемы с алкоголем. Он отметил, что неоднократно просил жену поменять фамилию.

Гобземс сделал это и публично в записи: "Криста, я тебя бесчисленное количество раз просил - поменяй фамилию. Не из-за меня, я пережил так много предательств и твое переживу именно поэтому, а потому что ты отказалась от детей и выбрала стиль жизни, который не отвечает правильным моральным ориентирам и вредит интересам детей. Я обещал всегда их защищать, а теперь мне нужно защищать их так.

Зеленый змий - это несчастье, и любовницы женатых миллионеров - это несчастье. Все это дети не должны видеть!" - пишет Гобземс.

"[...] дети не только физически, но и юридически находятся под моей единоличной опекой. А вы, мои критики, насмешники, завистники и в том духе, можете говорить, что хотите, но я отец, с которого можно брать пример", - так говорит о себе Алдис Гобземс.

Он упомянул и других членов семьи, которых не интересуют их дети.

Полную запись Гобземса можно прочесть в Facebook: