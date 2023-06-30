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Видео ⟩ В оккупированном РФ Бердянске раздались взрывы

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Война в Украине. Иллюстративное фото
Война в Украине. Иллюстративное фото Фото: Reuters/ScanPix

Утром в пятницу, 30 июня, в Бердянске в оккупированной Россией части Запорожской области Украины прогремело несколько взрывов, сообщила законная городская военная администрация Бердянска.

"В Бердянске произошло 11 взрывов. Горит и детонирует в районе аэропорта. В этом направлении выехали машины скорой помощи, - говорится в сообщении администрации. - Ждем официальной информации от генерального штаба".

В свою очередь, пророссийский коллаборационист Владимир Рогов заявил, что в пятницу утром украинская армия произвела обстрел ракетами Storm Shadow, но российские силы ПВО якобы отразили удар, когда ракеты еще приближались к городу.

Раздавшиеся в Бердянске взрывы - это работа систем ПВО, цитирует версию Рогова украинское СМИ "Украинская правда".

Галерея: Война в Украине. Июнь 2023 г.

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