Видео ⟩ В оккупированном РФ Бердянске раздались взрывы

"В Бердянске произошло 11 взрывов. Горит и детонирует в районе аэропорта. В этом направлении выехали машины скорой помощи, - говорится в сообщении администрации. - Ждем официальной информации от генерального штаба".

В свою очередь, пророссийский коллаборационист Владимир Рогов заявил, что в пятницу утром украинская армия произвела обстрел ракетами Storm Shadow, но российские силы ПВО якобы отразили удар, когда ракеты еще приближались к городу.

Раздавшиеся в Бердянске взрывы - это работа систем ПВО, цитирует версию Рогова украинское СМИ "Украинская правда".

Галерея: Война в Украине. Июнь 2023 г.