Видео ⟩ В оккупированном РФ Бердянске раздались взрывы

Утром в пятницу, 30 июня, в Бердянске в оккупированной Россией части Запорожской области Украины прогремело несколько взрывов, сообщила законная городская военная администрация Бердянска.
"В Бердянске произошло 11 взрывов. Горит и детонирует в районе аэропорта. В этом направлении выехали машины скорой помощи, - говорится в сообщении администрации. - Ждем официальной информации от генерального штаба".
В свою очередь, пророссийский коллаборационист Владимир Рогов заявил, что в пятницу утром украинская армия произвела обстрел ракетами Storm Shadow, но российские силы ПВО якобы отразили удар, когда ракеты еще приближались к городу.
Раздавшиеся в Бердянске взрывы - это работа систем ПВО, цитирует версию Рогова украинское СМИ "Украинская правда".
Бердянск сейчас pic.twitter.com/Ms7ObQcoTs— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) June 30, 2023
Галерея: Война в Украине. Июнь 2023 г.
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