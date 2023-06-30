Во Франции третью ночь продолжаются беспорядки. Арестовано более 400 человек

Беспорядки во Франции Фото: Reuters

Полицейский, застреливший подростка, арестован, ему предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве. В четверг он публично извинился перед семьей погибшего.

Его адвокат Лоран-Франк Льенар сказал, что полицейский «опустошен» и что его подзащитный - не такой человек, который «встает по утрам, чтобы убивать людей».

«Первыми словами, которые он произнес, были извинения. И последними словами, которые он сказал, были извинения перед семьей», - заявил адвокат обвиняемого.

Беспорядки во Франции Фото: EPA

В Нантере, парижском пригороде, где жил Наэль М, ситуация ночью серьезно обострилась.

Различные французские СМИ публикуют кадры сильного пожара, охватившего первый этаж здания, где расположен банк Crédit Mutuel.

По сообщениям местных СМИ, на место происшествия прибыли пожарные, они пытаются спасти людей, которые, как предполагается, находятся в квартирах наверху.

Корреспондент Би-би-си Крис Бокман сообщает из Тулузы, на юго-западе страны, что был свидетелем того, как дым поднимался от различных пожаров рядом с несколькими многоэтажными домами в обширном жилом комплексе Ле Мирэй, в котором проживает около 35 000 человек, в основном выходцев из Северной Африки.

Le Monde также подтверждает, что протестующие устроили поджоги в Тулузе, но до сих пор там не было зарегистрировано ни одного ареста.