Охрана, машина, 6700 евро в месяц - что может получить Левитс после своего президентства?

В следующую субботу, 8 июля, пройдет инаугурация нового президента Латвии Эдгара Ринкевича. Но, согласно закону, Латвия обеспечивает и бывших глав государства. Что же полагается Эгилу Левитсу после завершения президентского срока?
Согласно Закону об обеспечении деятельности президента государства, экс-президент Латвии получает пенсию, размер которой равен 85% от зарплаты.
Ежемесячная зарплата Левитса на конец его срока - 7962 евро. Таким образом, пенсия Левитса составит 6767,70 евро.
Также президент имеет право получить автомобиль и секретаря, которые также будут оплачиваться государством.
Кроме того следующие четыре года будет обеспечиваться охрана президента, после чего решение о необходимости охраны в дальнейшем примет Кабинет министров.
Левитс может попросить использовать помещения в Рижском замке, но получит он их или нет, оценит Канцелярия президента.
Кроме того Левитс останется держателем дипломатического паспорта, что делает его официальным представителем Латвии за рубежом.
В законе также отмечается, что экс-президент может подать заявление в Канцелярию, чтобы отказаться от всех или отдельных благ, предоставляемых по закону. Собирается ли это сделать Левитс пока не сообщается.
Портал LSM сообщает, что, согласно декларации Левитса о доходах должностного лица за 2022 год, у него есть и имущества, и накопления, и пенсия судьи суда Европейского союза - около 16 тыс. евро в месяц.
Все это закон гарантирует независимо от того, какими и были ли у бывшего президента доходы. Но и без этих благо Левитсу не пришлось бы класть зубы на полку: согласно его декларации о доходах должностного лица за 2022 год, у него есть и имущества, и накопления, и пенсия, которую он получает в качестве судьи суда Европейского союза – в прошлом году ее размер составил 190 тыс. евро – около 16 тыс. евро в месяц.
Напомним, что на портале общественных инициатив Manabalss.lv за месяц было собрано почти 13 000 подписей за прекращение содержания бывших президентов за счет государственных средств.
Это количество подписей позволяет подать инициативу на рассмотрение в Сейм. Планируется сделать это в конце августа.
В качестве представителя инициативы указан Вадим Кислов. Он подчеркивает, что в то время, когда в Латвии не хватает финансовых ресурсов почти во всех сферах, следует подумать о более рациональном и взвешенном отношении к социальным и другим гарантиям бывших президентов страны.
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