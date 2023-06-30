Охрана, машина, 6700 евро в месяц - что может получить Левитс после своего президентства?

Все это закон гарантирует независимо от того, какими и были ли у бывшего президента доходы. Но и без этих благо Левитсу не пришлось бы класть зубы на полку: согласно его декларации о доходах должностного лица за 2022 год, у него есть и имущества, и накопления, и пенсия, которую он получает в качестве судьи суда Европейского союза – в прошлом году ее размер составил 190 тыс. евро – около 16 тыс. евро в месяц.

Напомним, что на портале общественных инициатив Manabalss.lv за месяц было собрано почти 13 000 подписей за прекращение содержания бывших президентов за счет государственных средств.

Это количество подписей позволяет подать инициативу на рассмотрение в Сейм. Планируется сделать это в конце августа.

В качестве представителя инициативы указан Вадим Кислов. Он подчеркивает, что в то время, когда в Латвии не хватает финансовых ресурсов почти во всех сферах, следует подумать о более рациональном и взвешенном отношении к социальным и другим гарантиям бывших президентов страны.