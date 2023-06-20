Собрано почти 13 тысяч подписей за прекращение содержания бывших президентов за госсчет

Это количество подписей позволяет подать инициативу на рассмотрение в Сейм. Планируется сделать это в конце августа. Сбор подписей под этим предложением начался в мае этого года.

В качестве представителя инициативы указан Вадим Кислов. Он подчеркивает, что в то время, когда в Латвии не хватает финансовых ресурсов почти во всех сферах, следует подумать о более рациональном и взвешенном отношении к социальным и другим гарантиям бывших президентов государства.

По мнению автора идеи, пенсия бывшего президента может быть сохранена по истечении срока полномочий. Это следует сделать и для того, чтобы укрепить независимость президента во время пребывания в должности - исключить возможность политической мести и гарантировать, что президент не побоится "пойти против парламента" в случае необходимости.

Хотя разумные и четкие социальные гарантии после вступления в должность укрепляют ее, но квартира, машина, секретарь и т.д. до конца жизни - несоразмерны, считает Кислов.

По его словам, бывшему президенту можно дать право использовать Рижский дворец в представительских целях, но предоставлять квартиру только по этой причине нецелесообразно. В инициативе подчеркивается, что есть немало стран, где такие расходы не возлагаются на общество, но это не мешает президентам этих стран быть хорошими чиновниками.

По мнению Кислова, это позволило бы и сэкономить деньги, и сделать общество более сплоченным, подчеркнув, что "у нас нет супер застрахованных людей с гарантированным роскошным образом жизни только потому, что они несколько лет занимают важный пост".