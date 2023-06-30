Видео ⟩ В Даугавгриве произошла тяжелая авария. Машина врезалась в три других автомобиля

В Даугавгриве водитель Toyota потерял контроль над своим автомобилем и врезался в три другие машины, сообщает передача Degpunktā.
За рулем находился водитель, который по неизвестным причинам въехал в стоящие у края улицы машины. В результате удара Toyota сделала кувырок и приземлилась посреди дороги на бок.
Видео: Сюжет Degpunktā
Медиков на место ДТП не вызывали.
Государственная полиция в связи с инцидентом начала процесс административного нарушения и на месте приняла решение о применении наказания.
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