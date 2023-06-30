Видео ⟩ В Даугавгриве произошла тяжелая авария. Машина врезалась в три других автомобиля

За рулем находился водитель, который по неизвестным причинам въехал в стоящие у края улицы машины. В результате удара Toyota сделала кувырок и приземлилась посреди дороги на бок.

Видео: Сюжет Degpunktā

Медиков на место ДТП не вызывали.

Государственная полиция в связи с инцидентом начала процесс административного нарушения и на месте приняла решение о применении наказания.