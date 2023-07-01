Рижанка Ингрида уже два года живет в многоквартирном доме на ул. Яна Гресте. Учитывая, как трудно найти свободное место для парковки во дворе, Ингрида припарковала свой автомобиль ближе к магазину во дворе. Через три дня, подойдя к машине, Ингрида удивилась, сообщает программа Bez tabu.
Видео ⟩ "Знака там не было!" Женщина получила штраф за парковку автомобиля во дворе многоквартирного дома
Перед Лиго Ингрида получила неожиданный штраф в размере 30 евро от City Parks, управляющей парковкой магазина. Если не заплатить в течение 14 дней, штраф увеличится более чем в два раза - придется расстаться уже с 70 евро.
Ингрида признается, что несколько раз оставляла машину именно в этом месте, поэтому не понимает, за что получила штраф. Кроме того, она указала, что поблизости нет знака, который указывал бы на то, что территория находится в ведении City Parks.
Даже посмотрев на фотографии, присланные компанией, женщине непонятно, что она нарушила. Кроме того, компания не предоставила ей объяснений.
Видео: Сюжет программы Bez tabu
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