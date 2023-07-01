Как защищены украинские гидросооружения - ГЭС и ГАЭС?

При этом, по его словам, уже во времена независимости Украина неоднократно производила модернизацию гидросооружений, поэтому о "кое о чем" на украинских ГЭС и ГАЭС Россия все-таки не знает. "Модернизация проводится постоянно. Несмотря на то, что у них есть чертежи, но, что у них есть в старых бумагах, существенно отличается от того, что есть на самом деле", - отмечает представитель "Укргидропроект". В компании уверяют, что разрабатывали ГЭС и ГАЭС с учетом рисков ядерной войны, к которой тогда усиленно готовился СССР, поэтому нынешние российские ракетные обстрелы хотя и наносят гидрообъектам повреждения, но не способны их разрушить.

ГЭС и плотины под надежной охраной

Это подтверждают и в "УкрГидроЭнерго" - крупнейшей гидрогенерирующей компании Украины, эксплуатирующей ГЭС и ГАЭС. "Каховская ГЭС была взорвана изнутри, что доказано на 99,9 процентов. Такой план разрушения, как мы видим там, нанести извне невозможно, потому что гидроэлектростанции были рассчитаны даже под ядерный удар, под сейсмические колебания 6-7 по шкале Рихтера, - сказал в интервью DW глава ЧАО "УкрГидроЭнерго" Игорь Сирота, - чтобы разрушить ГЭС, нужно сбрасывать с самолета не одну многотонную бомбу в одно и то же место, а российские самолеты сейчас не могут залететь беспрепятственно на контролируемую Украиной территорию".