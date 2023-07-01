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СМИ: директор ЦРУ тайно побывал в Украине

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Глава ЦРУ
Глава ЦРУ Фото: vasilis asvestas/shutterstock.com

Газета Washington Post сообщает, что директор ЦРУ Уильям Бернс совершил секретную поездку в Украину в июне. Украинские официальные лица представили ему свой план действий - вернуть оккупированные Россией территории и начать переговоры с Москвой до конца года.

Во время поездки директор ЦРУ встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством разведки Украины.

Встречи произошли в момент, когда украинские силы начали контрнаступление, но еще не развернули большую часть своих штурмовых бригад, обученных и оснащенных Западом, передает Русская служба BBC.

Как пишет издание, украинские официальные лица, ответственные за планирование военных операций, уверенны в том, что к осени ВСУ смогут вернуть значительную территорию. А также переместить артиллерию и ракетные комплексы к границе контролируемого Россией Крыма; продвинуться дальше на восток Украины; а затем начать переговоры с Москвой.

"Россия пойдет на переговоры, только если почувствует угрозу", - уверен высокопоставленный украинский чиновник.

В ЦРУ отказались от комментариев.

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