Что будет, если принц Уильям умрет? Могут ли королевские функции перейти к принцу Гарри?

Глядя на семью принца Уэльского, не хочется представлять себе мрачный сценарий, но в жизни может случится всякое. Единственное, что не меняется, это королевский протокол и очередь на трон британского короля.

Сейчас принц Гарри занимает лишь пятое место в линии престолонаследия после своего брата и троих его детей, но из этих пяти членов королевской семьи только двое старше 18 лет - принц Уильям и принц Гарри.

Это означает, что в настоящее время он второй в очереди на регентство.

Если бы король Карл III навсегда потерял дееспособность из-за плохого состояния здоровья, Уильям был бы назначен его регентом. Если король умрет, Уильям унаследует трон.

В случае смерти принца Уэльского, его старший сын - принц Джордж - автоматически становится следующим королем. Поскольку ему нет 18 лет (до 22 июля 2031 года), по закону он должен будет назначить регента, и это будет принц Гарри.