Что будет, если принц Уильям умрет? Могут ли королевские функции перейти к принцу Гарри?

В настоящее время титул короля и королевы Великобритании носят Карл III и Камилла - следующими в очереди на престол являются принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин. Но что произойдет в случае смерти принца Уильяма? Достанется ли титул короля его старшему сыну Джорджу или королевские полномочия перейдут к принцу Гарри?
Глядя на семью принца Уэльского, не хочется представлять себе мрачный сценарий, но в жизни может случится всякое. Единственное, что не меняется, это королевский протокол и очередь на трон британского короля.
Сейчас принц Гарри занимает лишь пятое место в линии престолонаследия после своего брата и троих его детей, но из этих пяти членов королевской семьи только двое старше 18 лет - принц Уильям и принц Гарри.
Это означает, что в настоящее время он второй в очереди на регентство.
Если бы король Карл III навсегда потерял дееспособность из-за плохого состояния здоровья, Уильям был бы назначен его регентом. Если король умрет, Уильям унаследует трон.
В случае смерти принца Уэльского, его старший сын - принц Джордж - автоматически становится следующим королем. Поскольку ему нет 18 лет (до 22 июля 2031 года), по закону он должен будет назначить регента, и это будет принц Гарри.
Есть одно правило, которое может помешать Гарри стать регентом. Закон требует, чтобы регент "находился в какой-либо части Соединенного Королевства". Это означало бы, что Гарри пришлось бы покинуть свой дом в Калифорнии и жить в Великобритании.
Если Гарри будет исключен на этом основании, то следующим членом королевской семьи, которому больше 18 лет, будет принц Эндрю.
Что такое регент?
Регент (от лат. regens - "правящий") - в случае несовершеннолетия монарха это один из высших аристократов страны или родственник, исполняющий обязанности монарха до достижения наследником престола совершеннолетия.
После назначения регент может эффективно выполнять любые обязанности монарха.
Одной из основных "королевских функций", которую регенту запрещено выполнять, является изменение линии престолонаследия. Так что регент не может передать временно принадлежащую ему власть своим наследникам - она вернется к родословной основного наследника.
Галерея: Члены королевской семьи
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