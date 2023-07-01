Программа мероприятий Праздника песни и танца на 1 июля

В 11:00 начнется финал хорового конкурса

Финал состоится в Доме Рижского латышского общества и Большом зале Латвийского университета.

Финал конкурса лучших любительских хоров Латвии пройдет в категориях смешанных, мужских и женских хоров, а также хоров сениоров. В нем примут участие 33 смешанных хора, 11 женских хоров, 7 мужских хоров и 4 хора сениоров.

Выступление участников будет оценивать международное жюри.

Традиционно результаты конкурса объявляются сразу после окончания в присутствии всех участников, что вызывает незабываемые эмоции.

В 12:00 на улице Спорта, 2, откроется выставка народного творчества Mēs

На выставке будут представлены работы ткачей, каменщиков, резчиков по дереву и керамистов.

Выставка понравится зрителям не только многообразием предметов и высоким уровнем исполнения, но и будет дополнена познавательно-практической информацией, а также видеоматериалами, которые расскажут о ремеслах и мастерах.

Во время выставки у желающих будет возможность посетить различные мастер-классы, которые будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям. В выставке принимают участие около 1300 мастеров (как в коллективах прикладного искусства, так и отдельных работников) с 3500 работами.

Место проведения выставки: улица Спорта, 2, Рига (вход с улицы Ханзас). Время работы с 1 по 30 июля 2023 года ежедневно с 11:00 до 18:00. Выходной - понедельник.