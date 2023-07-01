Популярный подсластитель может быть связан с риском развития рака

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что популярный искусственный подсластитель, используемый в тысячах продуктов по всему миру, включая диетическую колу, мороженое и жевательную резинку, был объявлен возможным канцерогеном, пишет Guardian.
Международное агентство по изучению рака (IARC), исследовательское подразделение ВОЗ, провело обзор безопасности аспартама и опубликует свой отчет 14 июля.
Он готовится признать подсластитель "вероятно канцерогенным для человека", сообщило агентство Reuters 29 июня. Это означало бы, что есть доказательства связи аспартама с раком, но они ограничены.
У IARC две более серьезные категории для маркировки результатов: "вероятно канцерогенные для человека" и "канцерогенные для человека".
Это заявление вряд ли встретит большой отклик. IARC уже подвергалось критике за сообщения о веществах и ситуациях, которые широко распространены и которых трудно избежать.
Ранее оно включало в категорию "вероятно канцерогенные для человека" работу в ночное время и употребление красного мяса. Использование мобильных телефонов также ранее считалось возможным риском развития рака.
IARC провело обзор безопасности, чтобы оценить, представляет ли аспартам потенциальную опасность, на основе всех опубликованных данных. Об этом The Guardian сообщил человек, знакомый с ситуацией. Однако в обзоре не учитывается, какое количество продукта человек может безопасно потреблять без риска причинения вреда.
"IARC оценило возможную канцерогенность (идентификацию опасности) аспартама", - подтвердил Guardian представитель IARC.
Аспартам широко используется с 1980-х годов в качестве повседневного подсластителя и входит в состав таких продуктов, как диетические газированные напитки, жевательная резинка, сухие завтраки и сиропы от кашля.
Он был одобрен для использования во всем мире регулирующими органами, которые рассмотрели все имеющиеся доказательства. Крупные производители продуктов питания и напитков десятилетиями защищали использование аспартама.
Пищевая промышленность выразила серьезную озабоченность по поводу предстоящего доклада в четверг.
"IARC - это не организация по безопасности пищевых продуктов", - сказала Фрэнсис Хант-Вуд, генеральный секретарь Международной ассоциации производителей подсластителей.
"Аспартам является одним из наиболее изученных ингредиентов в истории и был признан безопасным более чем 90 исследовательскими агентствами по всему миру, включая Европейское управление по безопасности пищевых продуктов, которое на сегодняшний день провело наиболее полную оценку безопасности аспартама", - говорит она.
Исполнительный директор Международного совета ассоциаций производителей напитков Кейт Лоатман предположила, что этот шаг "может ввести потребителей в заблуждение, заставляя их потреблять больше сахара вместо того, чтобы выбирать безопасные альтернативы с меньшим количеством сахара или без него".
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