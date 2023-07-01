Популярный подсластитель может быть связан с риском развития рака

"IARC оценило возможную канцерогенность (идентификацию опасности) аспартама", - подтвердил Guardian представитель IARC.

Аспартам широко используется с 1980-х годов в качестве повседневного подсластителя и входит в состав таких продуктов, как диетические газированные напитки, жевательная резинка, сухие завтраки и сиропы от кашля.

Он был одобрен для использования во всем мире регулирующими органами, которые рассмотрели все имеющиеся доказательства. Крупные производители продуктов питания и напитков десятилетиями защищали использование аспартама.

Пищевая промышленность выразила серьезную озабоченность по поводу предстоящего доклада в четверг.

"IARC - это не организация по безопасности пищевых продуктов", - сказала Фрэнсис Хант-Вуд, генеральный секретарь Международной ассоциации производителей подсластителей.

"Аспартам является одним из наиболее изученных ингредиентов в истории и был признан безопасным более чем 90 исследовательскими агентствами по всему миру, включая Европейское управление по безопасности пищевых продуктов, которое на сегодняшний день провело наиболее полную оценку безопасности аспартама", - говорит она.

Исполнительный директор Международного совета ассоциаций производителей напитков Кейт Лоатман предположила, что этот шаг "может ввести потребителей в заблуждение, заставляя их потреблять больше сахара вместо того, чтобы выбирать безопасные альтернативы с меньшим количеством сахара или без него".