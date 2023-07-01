Стрелявший в аэропорту Кишинева оказался участником ОПГ

В связи с происшествием в международном аэропорту Кишинева был введен особый режим работы и усилены меры безопасности. Аэропорт вернулся к обычному режиму работы лишь днем 1 июля.

В Молдову не впустили еще 10 пассажиров рейса

Ранее ряд местных СМИ сообщал, что мужчина мог бежать из РФ в попытке уклониться от призыва в армию, но данная информация не подтвердилась. При этом глава молдавской полиции Виорел Чернэуцяну на пресс-конференции не подтвердил и не опроверг наличие других гражданств у нападавшего. По его словам, нет и подтверждений того, что нападавший имел связи с военными или военизированными структурами. По первоначальной информации, задержанный также не находился в международном розыске.

В беседе с DW глава полиции Молдовы заявил, что пограничникам показался подозрительным бэкграунд иностранца, это и стало причиной для более пристальной проверки. Помимо него, еще 10 пассажирам рейса не разрешили въезд на территорию страны по разным причинам. Власти устанавливают были ли они связаны со стрелком.