"Ни еды, ни воды": участница Праздника песни и танца возмущена правилами "Арена Рига"

Как будто я раньше не замечала, что участники праздника - это та его часть, которая хочет как-то испортить этот фестиваль своей колой, шоколадом или бутербродом, а оказывается, что мы довольно опасная группа людей, у которых должны проверять сумки перед репетицией, чтобы увидеть, не спрятано ли там что-то вроде пирога или йогурта для завтрака".

Комментатор Кришс резюмирует рассказ танцовщицы: "Ты не сможешь ни есть, ни пить. Просто пой, танцуй и выбрасывай дорогие хот-доги".

Жительница Илзе пишет: "Это что-то невообразимое - танцоры, часами репетирующие и готовящие бесплатно программы, билеты на которые стоят целых 100 евро, не могут принести свою еду или напитки. Это эксплуатация и неуважение в высшей степени!".

Кристина пытается понять суровые правила "Арена Рига": "Ну, теоретически тот хлеб может быть заражен дизентерией, от которой можно заболеть в массовом порядке. Можно налить в бутылку джин-тоник - это тоже понятно. А так как дифференцировать продукты питания, которые можно заносить, а которые - нет, было бы слишком сложно, то, наверное, решили, что ничего не могут сделать и точка. Но тогда должно быть другое решение - точки, где можно купить быстрый перекус или напиток".