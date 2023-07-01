"Ни еды, ни воды": участница Праздника песни и танца возмущена правилами "Арена Рига"

Участница Праздника песни и танца Карина поделилась в социальных сетях неприятным опытом, который приходится переживать танцорам: "Хоры сражаются друг с другом, танцоры - с охранниками". Причина в том, что в зону праздника запрещено проносить еду.
Карина рассказывает: "Репетиции танцоров проходят параллельно в "Арена Рига" и в Олимпийском центре, и на данный момент это, наверное, будет самый "зеленый" праздник, который когда-либо был.
Репетиции проходят с 8:30 до 23:00 с перерывами. Со своим кофе внутрь не пускают, булочку нужно выбросить в мусорник на входе, можно войти только с пустой бутылкой из-под воды. Обед запланирован с 12:30 до 15:00. Если хочешь кофе - покупай его в автомате, если он работает. Если выйдешь на улицу с бутылкой воды, когда заходишь - ее надо выбросить или вылить содержимое.
Если хочешь чего-нибудь сладкого - иди в Олимпийский центр и покупай в Narvesen, но нужно это съесть до входа в "Арена Рига". Если кто-то вот-вот упадет в обморок и попросит конфету, он может спокойно упасть в обморок - врачи доступны.
На входах стоят мусорные баки с выброшенной едой, полные бутылки с водой, а те, кто купил кофе или что-то еще, стоят снаружи, пока контейнер не опустеет.
В этом году кажется, что участники, составляющие основу этого праздника, - последние, о чьем благополучии подумали. Ну не совсем правильно, что танцор должен четыре часа "ходить" только на воде.
Как будто я раньше не замечала, что участники праздника - это та его часть, которая хочет как-то испортить этот фестиваль своей колой, шоколадом или бутербродом, а оказывается, что мы довольно опасная группа людей, у которых должны проверять сумки перед репетицией, чтобы увидеть, не спрятано ли там что-то вроде пирога или йогурта для завтрака".
Комментатор Кришс резюмирует рассказ танцовщицы: "Ты не сможешь ни есть, ни пить. Просто пой, танцуй и выбрасывай дорогие хот-доги".
Жительница Илзе пишет: "Это что-то невообразимое - танцоры, часами репетирующие и готовящие бесплатно программы, билеты на которые стоят целых 100 евро, не могут принести свою еду или напитки. Это эксплуатация и неуважение в высшей степени!".
Кристина пытается понять суровые правила "Арена Рига": "Ну, теоретически тот хлеб может быть заражен дизентерией, от которой можно заболеть в массовом порядке. Можно налить в бутылку джин-тоник - это тоже понятно. А так как дифференцировать продукты питания, которые можно заносить, а которые - нет, было бы слишком сложно, то, наверное, решили, что ничего не могут сделать и точка. Но тогда должно быть другое решение - точки, где можно купить быстрый перекус или напиток".
Комментатор Дита продолжает мысль: "А если развивать тему дальше - что делать диабетикам или людям с особой диетой? В школах хлеб тоже может быть заражен дизентерией. И надо учитывать тот факт, что приехали участники со всей Латвии, у которых финансовые возможности выжить в Риге совсем другие".
Участница Карина говорит: "Вот в этом и дело.
Я не могу есть рано утром, но я должна съесть что-то около 10, иначе все будет очень печально".
У Кристины есть опыт организации питания на праздниках: "Организаторы решили пойти по простому пути - нет и точка. Принесет диабетик селедку в масле и скажет, что это его особая еда. (Это из личного опыта - там фантазии нет предела.) Но должно быть другое решение. Тогда разрешите одному ответственному приносить закуски на всю команду в нераспечатанной упаковке, которые не портятся, если финансовые ресурсы ограничены.
Нельзя оставлять человека без еды на 10 и более часов, если приходится работать физически!".
Представитель официального Facebook-аккаунта Праздника песни и танца комментирует историю танцовщицы Карины следующим образом:
"Праздник только начался, все - и участники репетиций, и организаторы - шлифуют последние нюансы, идут доработки и идет оперативное реагирование на различные ситуации. Мы все вместе создаем праздник, поэтому призываем участников сообщать о недостатках, необходимых улучшениях, отправив электронное письмо на адрес info@dziesmusetki.lv или написав сообщение в WhatsApp на номер 22001150".
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