Видео ⟩ Мгновенное наказание агрессивного водителя

На видеозаписи видно, что водитель Škoda хотел бессовестно протиснуться перед автором видео, но его не пустили. Это, по-видимому, вызвало в нем негативные эмоции, которые он не мог контролировать.

Кажется, что ситуация успокоилась и двое водителей спокойно продолжают свой путь, но это совсем не так. Примерно через минуту водитель Škoda в агрессивной манере "подрезает" автора видео и тут же выходит из машины.

Правда, агрессия была быстро остановлена полицейской сиреной, а водитель Škoda был наказан за свою агрессию.

Автор видео сообщил правоохранителям, что водитель Škoda его терроризировал. На его видео также видно, как агрессивный водитель ранее вел машину, нарушая ряд правил дорожного движения.