Беспорядки во Франции продолжились после похорон подростка: сотни задержанных

Премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала недопустимыми действия проникших в дом мэра участников беспорядка. Этот инцидент рассматривается правоохранительными органами как попытка убийства.

В Марселе произошли столкновения участников беспорядков с полицией, для разгона собравшихся полиции пришлось применить слезоточивый газ.

За время беспорядков ранения получили 45 полицейских. Участники волнений повредили 577 автомобилей, подожгли более 70 зданий, сообщает МВД Франции.

В целом по стране наметился небольшой спад протестной активности, отмечают в МВД Франции.

беспорядки в Париже, 2 июля Фото: Reuters

Что произошло

Тем временем прокуратура устанавливает обстоятельства гибели подростка и детали, предшествовавшие этой трагедии.

Полицейскому, стрелявшему в подростка, предъявлены обвинения в убийстве, он находится под стражей.

Прокуратура заявила, что на основе данных камер наружного наблюдения и того, что сказали свидетели, подросток, находившийся за рулем арендованного Mercedes, проигнорировал требование полиции остановиться до того, как был настигнут и остановлен полицейскими на мотоциклах.

Прокурор города Нантер (пригород Парижа), где произошел инцидент, рассказал журналистам, что в минувший вторник, около 8:00 полицейские заметили автомобиль с польскими номерами, который ехал с превышением скорости по линии, выделенной для общественного транспорта.

Полицейские включили сигнал сирены и догнали нарушителей на светофоре, потребовав, чтобы те остановились. Однако Mercedes не остановился и продолжил движение на красный свет.