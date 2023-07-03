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Фото ⟩ Лобода, Галкин и Карадшьян на море, а Maruv в бассейне

rus.tvnet.lv
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. 

Максим Галкин в необычной позе

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Интарс Бусулис готовился к Празднику песни и танца

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