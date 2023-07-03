Фото ⟩ Лобода, Галкин и Карадшьян на море, а Maruv в бассейне

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.
Максим Галкин в необычной позе
Лида Нижникова продолжает путешествовать
Анна Седокова в Лос-Анджелесе
Татьяна Мингалимова веселилась на пляже
София Стужук гуляла с малышкой
Александр Гудков рекламировал майки
Светлана Лобода гуляла по пляжу
Varang Nord выступили в Литве
Расслабленная Катрина Гупало
Рената Литвинова сидела в саду
Maruv плавала в бассейне
Модель Monami Frost делала ремонт
Ким Кардашьян на море
Евгений Чичваркин был на прайде
Интарс Бусулис готовился к Празднику песни и танца
Божена Рынска гуляла с дочерью
Настя Каменских среди зелени
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