Охватившие Францию беспорядки достигли Швейцарии

Беспорядки во Франции не утихают

3 июля президент Франции Эмманюэль Макрон собирается встретиться с депутатами французского парламента и мэрами 220 городов и комунн, которые были затронуты беспорядками. Из-за ситуации в стране он перенес намеченный на понедельник визит в Германию. Поводом для протестов стала гибель 17-летнего подростка, которого застрелил полицейский.

Согласно официальной версии, юноша, будучи за рулем автомобиля, отказался остановиться по требованию полицейского, из-за чего по нему был открыт огонь. Правоохранители начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Выстреливший в подростка полицейский был взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Число задержанных в связи с беспорядками каждые сутки исчислялось сотнями - только в ночь на воскресенье было задержано как минимум 719 человек. При этом последнюю ночь беспорядков СМИ называют относительно "тихой", инцидентов также не было зафиксировано на церемонии прощания с убитым, прошедшей в мечети в Нантере.