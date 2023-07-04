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Видео ⟩ Российский танк Т-62М подорвался на своих же минах

rus.tvnet.lv
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Российский танк
Российский танк Фото: Ekrānuzņēmums no video

В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как российский танк Т-62М наезжает на даже не спрятанные мины.

На видеозаписи видно, что танк едет прямо по дороге, которая в одном месте усеяна двумя рядами противотанковых мин. Стоит отметить, что мины не скрыты и видны даже с дрона.

Как только танк натыкается на мины, он взрывается и из него поднимается облако пламени и дыма. Правда, экипажу танка повезло и он выжил.

В СМИ появились сообщения о том, что мины могли установить сами российские войска. Не исключено, что экипаж заметил мины в самый последний момент, ведь на видео видно, что буквально за секунду до подрыва танк слегка поворачивается.

Кадры были сняты недалеко от Бахмута.

По данным Генштаба Украины, потери российских войск с начала войны превысили 230 тысяч человек.

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