Видео ⟩ Российский танк Т-62М подорвался на своих же минах

На видеозаписи видно, что танк едет прямо по дороге, которая в одном месте усеяна двумя рядами противотанковых мин. Стоит отметить, что мины не скрыты и видны даже с дрона.

Как только танк натыкается на мины, он взрывается и из него поднимается облако пламени и дыма. Правда, экипажу танка повезло и он выжил.

В СМИ появились сообщения о том, что мины могли установить сами российские войска. Не исключено, что экипаж заметил мины в самый последний момент, ведь на видео видно, что буквально за секунду до подрыва танк слегка поворачивается.

Кадры были сняты недалеко от Бахмута.

По данным Генштаба Украины, потери российских войск с начала войны превысили 230 тысяч человек.

#Ukraine: A Russian T-62M tank drove over a quite obvious row of TM-62 anti-tank mines near Bakhmut, #Donetsk Oblast.



Appears that all the crew survived, although they probably had quite a bad day. pic.twitter.com/yseY23Bagf — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 30, 2023