Крестьянский союз Латвии призвал СЗК отстранить Дидзиса Шмитса

В понедельник, 3 июля, правление Крестьянского союза Латвии (LZS) приняло решение призвать Союз зеленых и крестьян (СЗК) потребовать отставки министра земледелия Дидзиса Шмитса ("Объединенный список"), сообщила партия.
Правление Крестьянского союза Латвии считает недопустимым бездействие в сдерживании стремительного роста цен на продукты питания.
Крестьянский союз Латвии заявил, что за год, по данным Центрального статистического управления, цены на продукты питания выросли на 39,2%, в том числе на хлеб и крупы - на 49,1%, на молоко, сыр и яйца - на 40,6%.
Министр земледелия Шмитс пока не выступил с разумным предложением снизить рост цен на продукты питания, подчеркивает правление Крестьянского союза Латвии.
Заседание правления СЗК состоится во вторник, 4 июля, в 10:00.
Ранее фракция СЗК в Сейме неоднократно призывала парламент обсудить и принять решение о снижении налога на добавленную стоимость на продукты питания, чтобы оказать поддержку населению.
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