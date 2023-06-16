Хуже будет всем - торговые центры о предложении Министерства земледелия

Министерство земледелия нашло новый способ бороться с ростом цен - закрывать супермаркеты и торговые центры по воскресеньям. По этому поводу высказались уже многие, самое время спросить - а что думают владельцы этих самых супермаркетов?
Что за предложение
Конкретного текста законопроекта пока нет. Министр земледелия Дидзис Шмитс подчеркивает, что впереди еще будут дебаты и обсуждения. Пока мы можем опираться лишь на его высказывания.
В эфире программы Rus.LSM "ТЧК", который состоялся 14 июня, Шмитс заявил, что речь идет о том, чтобы по воскресеньям закрывать все торговые центры, большие магазины, а также те маленькие магазины, которые являются частью торговых сетей (вроде Rimi или Maxima).
В первую очередь, таким образом Шмитс хочет, чтобы местные товары можно было купить за меньшую цену.
"Основная мысль моего предложения - не закрыть магазины, как это сейчас звучит, а добиться, чтобы товары латвийских производителей были максимально доступны по разумным ценам. Сегодня не выполняется ни одно, ни второе", - сказал министр в эфире "ТЧК".
Кроме того, Шмитс считает, что в отсутствие рабочих торговых центров жители будут тратить свои деньги в других местах: у малых торговцев или, например, на культурные мероприятия. По его мнению, это "диверсифицирует рынок".
RUS TVNET связался с торговыми центрами Galleria Rīga, Domina, Rīga Plaza и Spice, чтобы узнать, с чем им придется столкнуться в случае, если предложение Министерства земледелия все-таки вступит в силу.
В итоге главы ТЦ указали на ряд существенных недостатков идеи закрывать центры по воскресеньям - в самых разных аспектах.
Снижение цен
Экономическая составляющая этого предложения вызывает вопросы у представителей бизнеса.
"Если Министерство земледелия действительно хочет уменьшить инфляцию и одновременно увеличить количество товаров малых производителей Латвии, то необходимо начать с пересмотра налоговой политики, например, при уменьшении PVN", - считает директор ТЦ Domina Shopping Дина Бунце.
Стоит отметить, что в программе "ТЧК" Шмитс заявил, что никаких экономических расчетов у Министерства земледелия нет. Более того, против решения закрыть торговые центры по воскресеньям возражает министр экономики Илзе Индриксоне.
Конкуренция
Другая мотивация законопроекта - помощь малым торговцам, которые не выдерживают конкуренцию с торговыми центрами. Однако и здесь не все так однозначно.
"Введение такого ограничения будет способствовать не предусмотренной Министерством земледелия диверсификации рынка, а нечестной конкуренции. Как в период Covid, когда к торговым центрам и их арендаторам был применен принцип - все равны, но кто-то равнее", - считает руководитель Galleria Rīga Зане Шулца.
Шулца напомнила, что Конституционный суд признал незаконным такое отношение к торговым центрам.
Представители ТЦ все еще хотят видеть подтверждение гипотез Министерства земледелия.
"Мы не видим обоснования тому, что закрытие торговых центров по воскресеньям может поддержать малых торговцев.
В большинстве случаев магазины малых торговцев по воскресеньям закрыты. Звучат также мнения, что торговые центры влияют на пустые торговые места в центре Риги, но причины, по которым торговцы не хотят вести свою предпринимательскую деятельность в центре города, разные - например, удаленная работа, отсутствие туристов, высокие цены на парковку и развитие районов, что способствует менее активной миграции жителей в городе", - заявила директор активов Colliers Ирина Торопова (Colliers - компания, управляющая Rīga Plaza. - Прим. авт.).
Кроме того, по мнению некоторых представителей ТЦ, малые торговцы уже сейчас получают достаточную помощь.
"Торговые центры уже сейчас охотно поддерживают те местные предприятия, которые в настоящее время не имеют возможности включиться в крупные розничные цепи, другими видами деятельности, предлагая торговые места в самом торговом центре или возле него", - утверждает глава Spice и Spice Home Ивета Приедите.
Не только еда
Законопроект Министерства земледелия фокусируется на борьбе с ростом цен на продукты питания. Но представители торговых центров обращают внимание на то, что их услуги не ограничиваются продажей еды.
"Уже некоторое время функция торговых центров диверсифицировалась и расширилась, дополняя торговые места широким сегментом услуг, например, филиалами почтовых и банковских отделений, а также учреждениями здравоохранения", - рассказала Приедите.
Особенно подробно по этому поводу высказалась руководитель Galleria Rīga Зане Шулца.
"Министерству земледелия важно понять и разделить определения - что такое супермаркет и что такое торговый центр, учитывая их масштабы и функции. В случае Galleria Rīga чистые торговые места составляют всего 30% от всего состава арендаторов. Оставшиеся 70% являются поставщиками услуг, которые важны жителям как по рабочим, так и по выходным дням: спортивный клуб, клиника здоровья и реабилитации, рестораны и терраса крыши с видом на столицу, что является настоящим "магнитом" и для местного населения, и для гостей города", - заявила она.
Более того, по ее словам, даже простые прохожие пострадают от закрытия торгового центра по воскресеньям.
"Galleria Rīga соединяет улицу Блауманя и Дзирнаву. Это самый короткий путь между упомянутыми улицами, которые ежедневно используют тысячи людей. Это означает, что мы также выполняем функцию удобного и безопасного пешеходного перехода улицы. Если в воскресенье короткий путь будет недоступен, то это выльется в гнев и жалобы клиентов, в том числе о недоступности услуг.
И решать это придется именно нам, а не какой-либо из принимающих решения структур, например, Министерству земледелия.
Кроме того, почти целый этаж Galleria Rīga занимают офисы коворкинга. Мы являемся центром для местных предпринимателей и жителей. В настоящее время Galleria Rīga реализует инвестиционные проекты на сумму в несколько миллионов. Каждый из них влечет за собой разные виды обязательств: с инвесторами, с финансовыми структурами, с нашими клиентами. Каждый день, когда мы не можем быть открыты, влияет на каждый показатель и наш бизнес по существу", - указала Шулца.
Бизнес
Возвращаясь к исключительно экономической составляющей вопроса, все опрошенные RUS TVNET торговые центры считают, что реализация идеи Министерства земледелия, напротив, навредит и центрам, и потребителям, и стране в целом.
"Закрытие торговых центров по воскресеньям вызвало бы большой удар по экономике - сократятся налоговые взносы в государственный бюджет, повысится уровень безработицы, так как магазины вынуждены будут уволить часть работников из-за снижения нагрузки. При этом на выходные в торговые центры приезжают жители регионов, и они потеряют возможность купить необходимое, ведь из дальних городов невозможно приехать вечером после работы", - заявила представитель Rīga Plaza Ирина Торопова.
У кого-то даже появляется неуверенность в том, насколько тщательно политики продумывали это решение.
"В отношении рабочей силы и налогов - нашим арендаторам, которые являются и работодателями, в такой ситуации придется пересмотреть трудовые договоры со своими работниками и их условия.
Это потенциально предусматривает отток уже и так труднодоступной рабочей силы в другие места. Следует учитывать также неполученные налоговые поступления.
Поэтому возникает вопрос - проведены ли в Министерстве земледелия расчеты, как такое ограничение в дальнейшем повлияет на государственный бюджет?" - спрашивает руководитель Galleria Rīga Зане Шулца.
Еще один возможный результат таких изменений - отток денег из Латвии в соседние страны.
"До конца неясно - министерство хочет ограничить непродуктовые торговые центры или продуктовые розничные сети? Как бы то ни было, в обоих вариантах последствия были бы драматическими - нечестная конкуренция среди торговцев, особенно плохие условия покупки в регионах, и в результате деньги покупателей вновь уходят в Литву и Эстонию, где у людей есть свободные возможности для покупок", - считает директор ТЦ Domina Shopping Дина Бунце.
Возможно, вместо борьбы с торговыми центрами стоит воспользоваться их помощью.
"Малые и средние предприниматели также являются важной частью нашей страны, поэтому мы все вместе должны искать решение, как не ограничивать перспективы развития бизнеса и вытекающие из этого налоговые поступления, а стимулировать экономический рост Латвии.
Считаю, что торговые центры и правительство должны, скорее, искать способы развития программы поддержки местных производителей, вместо того чтобы закрывать деятельность торговых центров по воскресеньям.
Торговые центры - отличная платформа со значительным количеством посетителей, которые, скорее всего, могут быть использованы для развития местных производителей", - считает глава Spice и Spice Home Ивета Приедите.
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