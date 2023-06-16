Хуже будет всем - торговые центры о предложении Министерства земледелия

"Министерству земледелия важно понять и разделить определения - что такое супермаркет и что такое торговый центр, учитывая их масштабы и функции. В случае Galleria Rīga чистые торговые места составляют всего 30% от всего состава арендаторов. Оставшиеся 70% являются поставщиками услуг, которые важны жителям как по рабочим, так и по выходным дням: спортивный клуб, клиника здоровья и реабилитации, рестораны и терраса крыши с видом на столицу, что является настоящим "магнитом" и для местного населения, и для гостей города", - заявила она.

Вестибюль Galleria Rīga Фото: Ieva Čīka/LETA

Более того, по ее словам, даже простые прохожие пострадают от закрытия торгового центра по воскресеньям.

"Galleria Rīga соединяет улицу Блауманя и Дзирнаву. Это самый короткий путь между упомянутыми улицами, которые ежедневно используют тысячи людей. Это означает, что мы также выполняем функцию удобного и безопасного пешеходного перехода улицы. Если в воскресенье короткий путь будет недоступен, то это выльется в гнев и жалобы клиентов, в том числе о недоступности услуг.

И решать это придется именно нам, а не какой-либо из принимающих решения структур, например, Министерству земледелия.