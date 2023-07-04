Видео ⟩ В России девочка показала сигнал о помощи в передаче. У матери своя версия

Сначала на жест старшей сестры о домашнем насилии обратили внимание только комментаторы на YouTube. 29 июня, когда пользователи социальных сетей начали активно обсуждать ситуацию, об этом сообщили и СМИ.

Начато расследование семейной ситуации. Жест девочки о помощи сейчас обсуждается на федеральном уровне в России.

Конкретный жест рукой стал международным сигналом, выражающим просьбу о помощи. Он был придуман в начале пандемии Covid-19 Всемирной сетью поддержки женщин в сотрудничестве с Канадским фондом поддержки женщин, чтобы люди, страдающие от домашнего насилия, могли указать на него, не говоря громко о том, что им нужна помощь.

Жест показывают одной рукой - человек поворачивает ладонь, как бы давая пять, в сторону камеры или другого человека, прижимает большой палец к ладони, а затем сжимает ладонь в кулак.

Жест - часть кампании #SignalForHelp (сигнал о помощи). Организации отмечают, что из-за изоляции, спровоцированной пандемией Covid-19, обоснованно возрастает риск насилия в семье. В связи с тем, что общение по видеосвязи стало неотъемлемой частью повседневной жизни, возникла острая необходимость в том, чтобы жертвы могли незаметно обращаться за помощью.