Видео ⟩ В России девочка показала сигнал о помощи в передаче. У матери своя версия

Кристина Боржова, мать восьмилетней жительницы России Вероники, пообещала подать в суд на телешоу после жеста дочери в одной из российских телепрограмм, сообщает "Медуза" со ссылкой на местное издание "День во Владимире".
По словам матери, сотрудники телеканала попросили дочь показать этот жест.
"Я сама выйду на правоохранительные органы и добьюсь справедливости, а корреспонденты вместе с ведущими Первого канала понесут перед законом ответственность за то, что решили нажиться на нас с детьми, специально попросив мою дочь показать этот жест, если она начнет запинаться, чтобы переснять заново", - заявила Кристина Боржова.
Уже сообщалось, что программа российского телеканала "Мужское и женское" взяла интервью у восьмилетней девочки, которая показала жест, считающийся международным сигналом о домашнем насилии, сообщает "Медуза".
Пока Вероника рассказывала на камеру, как живет семья и как сильно она любит свою маму, она протянула руку за спину младшей сестры Миланы и показала жест.
Знала ли девочка, что означает этот жест, точно неизвестно, но она повторила его несколько раз.
8-летняя Вероника Боржова подала международный сигнал о помощи в эфире «Первого канала». Следственный комитет начал проверку ее семьи— Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) June 30, 2023
Видео: «Мужское/женское» pic.twitter.com/Bio3zeEImg
Сначала на жест старшей сестры о домашнем насилии обратили внимание только комментаторы на YouTube. 29 июня, когда пользователи социальных сетей начали активно обсуждать ситуацию, об этом сообщили и СМИ.
Начато расследование семейной ситуации. Жест девочки о помощи сейчас обсуждается на федеральном уровне в России.
Конкретный жест рукой стал международным сигналом, выражающим просьбу о помощи. Он был придуман в начале пандемии Covid-19 Всемирной сетью поддержки женщин в сотрудничестве с Канадским фондом поддержки женщин, чтобы люди, страдающие от домашнего насилия, могли указать на него, не говоря громко о том, что им нужна помощь.
Жест показывают одной рукой - человек поворачивает ладонь, как бы давая пять, в сторону камеры или другого человека, прижимает большой палец к ладони, а затем сжимает ладонь в кулак.
Жест - часть кампании #SignalForHelp (сигнал о помощи). Организации отмечают, что из-за изоляции, спровоцированной пандемией Covid-19, обоснованно возрастает риск насилия в семье. В связи с тем, что общение по видеосвязи стало неотъемлемой частью повседневной жизни, возникла острая необходимость в том, чтобы жертвы могли незаметно обращаться за помощью.
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