Кирсис: политический кризис "заварили" "Прогрессивные"

"Прогрессивные" своими действиями вызвали всю эту ситуацию, политический кризис.

Мы ожидаем от них 3 вещей - чтобы они не мешали объективному расследованию, чтобы они отозвали ложные, разрушающие репутацию Риги высказывания", - сказал Кирсис.

Кирсис считает, что "Прогрессивные" как самая крупная фракция должны выступить со своим видением будущей работы и того, кто будет следующим мэром.

"На мой взгляд, четыре государственно мыслящие партии, которые начали работать вместе в начале созыва, все равно являются лучшей моделью коалиции. Но это зависит от наших коллег из "Прогрессивных"", - сказал Кирсис.

Как сообщалось, правящая коалиция Рижской думы раскололась после конфликта вокруг оценки работы департамента сообщения, в результате мэр Риги Мартиньш Стакис ("За/Прогрессивные") объявил о своей отставке.

Нынешние партнеры по коалиции в Рижской думе "Новое Единство", Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (НО/ЛОР) и "Код для Риги" решили взять на себя инициативу переговоров о формировании новой коалиции, а от "За/Прогрессивных" ожидают отзыва "лживых заявлений".