Ципуле: ответственность за безопасный отдых на воде несут сами отдыхающие

По ее словам, безопасность на воде можно повысить разными способами, такими как благоустроенные пляжи и уроки плавания, но самая большая ответственность лежит на самих представителях общественности, как и где они выбирают отдых.

Ципуле отметила, что люди у воды часто отдыхают безрассудно, например, под воздействием алкоголя или не присматривая за своими детьми.

Как сообщалось, в конце прошлой недели за три дня в Латвии утонули семь человек, в том числе трое из одной компании утонули в море в Царникавской волости.