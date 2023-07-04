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Ципуле: ответственность за безопасный отдых на воде несут сами отдыхающие

rus.tvnet.lv/LETA
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Лиене Ципуле
Лиене Ципуле Фото: Paula Čurkste/LETA

Главную ответственность за безопасный отдых на воде несут сами члены общества, заявила сегодня утром в интервью телеканалу TV3 Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

По ее словам, безопасность на воде можно повысить разными способами, такими как благоустроенные пляжи и уроки плавания, но самая большая ответственность лежит на самих представителях общественности, как и где они выбирают отдых.

Ципуле отметила, что люди у воды часто отдыхают безрассудно, например, под воздействием алкоголя или не присматривая за своими детьми.

Как сообщалось, в конце прошлой недели за три дня в Латвии утонули семь человек, в том числе трое из одной компании утонули в море в Царникавской волости.

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