Поющий полицейский понижен в должности. Ему грозит арест

В беседе с изданием Privātā Dzīve Пузиков рассказал, что после инцидента его понизили в должности - он был инспектором, но теперь уже младший инспектор, который не занимается уголовными делами.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Бюро внутренней безопасности (IDB) возбудило уголовное дело в отношении должностного лица территориального структурного подразделения за разглашение частному лицу служебной информации, не являющейся государственной тайной.

Latvijas Avīze сообщила, что подозреваемым по этому делу является участковый инспектор из Огре Пузиков, который сообщил некому рэперу, что тот находится в розыске.

Privātā Dzīve указывает, что Николаю Пузикову грозит арест, принудительные работы или штраф до 12 400 евро.

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