Lil Pump о концерте в Риге: "Я буду в Латвии впервые"

Следующая волна успеха последовала в том же году после выхода сингла Welcome To The Party в сотрудничестве с Diplo, French Montana и Zavia Ward, который также стал одним из саундтреков к фильму "Дэдпул 2". В 2018 году Lil Pump сотрудничал с рядом музыкантов - Lil Yachty, Lil Rich, BlocBoy JB, а в конце года он выпустил сингл I Love It вместе с суперзвездой американского рэпа Канье Уэстом (Spotify в настоящее время имеет более 643 миллионов прослушиваний).