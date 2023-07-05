Lil Pump о концерте в Риге: "Я буду в Латвии впервые"

Следующая волна успеха последовала в том же году после выхода сингла Welcome To The Party в сотрудничестве с Diplo, French Montana и Zavia Ward, который также стал одним из саундтреков к фильму "Дэдпул 2". В 2018 году Lil Pump сотрудничал с рядом музыкантов - Lil Yachty, Lil Rich, BlocBoy JB, а в конце года он выпустил сингл I Love It вместе с суперзвездой американского рэпа Канье Уэстом (Spotify в настоящее время имеет более 643 миллионов прослушиваний).

Для многих Lil Pump стал источником вдохновения и доказательством того, что молодые люди с поведенческими проблемами и трудностями в обучении (Lil Pump признался, что страдает дислексией) также могут добиться выдающихся успехов. В детстве у музыканта не было никакого интереса к музыке, но это изменилось после того, как его исключили из школы в Майами в 9-м классе за драку с ученицей. Композиции Lil Pump Broke My Wrist, D Rose и Elementary быстро завоевали признание на сайтах онлайн-трансляций. Также яркая, острая, протестная личность самого музыканта привлекла внимание соцсетей и огромного числа молодежи - Lil Pump стал иконой молодежной рэп-культуры нашего времени.

На данный момент музыкант выпустил 3 альбома.

В общей сложности его ролики на платформе YouTube просмотрели 3,8 миллиарда раз. В ТОП-3 хитов на YouTube и Spotify входят Gucci Gang с 1,4 миллиарда просмотров, I Love It ft. Kanye West с 800 миллионами просмотров и Esskeetit с 600 миллионами просмотров.

Разогревать Lil Pump будут представители латвийского рэпа и хип-хопа Prusax, Rolands Če, Xantikvariāts и Steps.

Внимание! Количество билетов ограничено. Билеты на концерт можно приобрести на Biļešu Serviss.

Видео: Lil Pump - I Love It ft. Kanye West