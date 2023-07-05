Lil Pump о концерте в Риге: "Я буду в Латвии впервые"

Уже в эти выходные, в субботу, 8 июля, суперзвезда американского рэпа - Lil Pump - выйдет на сцену в квартале Андрейоста (AOK) в Риге. Это первый визит музыканта в страны Балтии в рамках европейского турне.
Lil Pump в настоящее время является одним из самых популярных представителей своего музыкального жанра, известность и признание которому принес хит Gucci Gang, попавший в различные чарты. В общей сложности синглы музыканта прослушали более 4,3 миллиарда раз на различных онлайн-платформах.
В Риге Lil Pump исполнит как известные треки, так и последние хиты.
"Я впервые буду в Латвии и надеюсь, что предстоящий концерт здесь будет особенным для каждого из моих слушателей.
Мои выступления отличаются энергией и, конечно же, мошпитом. Во время концерта я отдаю всю свою энергию фанатам. Меня всегда будоражит возможность исполнять свои хиты для тех, кто никогда не видел исполнение вживую. Вы обязательно услышите Gucci Gang и другие популярные треки в привычной для меня манере. Это будет мощно!" - сказал Lil Pump.
Lil Pump - американский рэпер, завоевавший чарты радиостанций и стриминговых сайтов по всему миру и признание поклонников рэп-культуры за последние 7 лет. Он является одним из самых популярных рэперов на SoundCloud. Зенита славы Lil Pump достиг в 2017 году после выхода сингла Gucci Gang, который отличался гипнотической подачей и неповторимым звучанием. Он занял 3-е место в чарте Billboard Hot 100 США, а Американская ассоциация звукозаписывающих компаний пять раз присуждала ему платиновый сертификат. Сингл также стал движущей силой его первого альбома Lil Pump и помог ему занять 3-е место в чарте ASB Billboard 200 и 2-е место в чарте R&B/Hip-Hop. В создании этого альбома приняли участие Smokepurpp, Gucci Mane и Lil Yachty.
Следующая волна успеха последовала в том же году после выхода сингла Welcome To The Party в сотрудничестве с Diplo, French Montana и Zavia Ward, который также стал одним из саундтреков к фильму "Дэдпул 2". В 2018 году Lil Pump сотрудничал с рядом музыкантов - Lil Yachty, Lil Rich, BlocBoy JB, а в конце года он выпустил сингл I Love It вместе с суперзвездой американского рэпа Канье Уэстом (Spotify в настоящее время имеет более 643 миллионов прослушиваний).
Для многих Lil Pump стал источником вдохновения и доказательством того, что молодые люди с поведенческими проблемами и трудностями в обучении (Lil Pump признался, что страдает дислексией) также могут добиться выдающихся успехов. В детстве у музыканта не было никакого интереса к музыке, но это изменилось после того, как его исключили из школы в Майами в 9-м классе за драку с ученицей. Композиции Lil Pump Broke My Wrist, D Rose и Elementary быстро завоевали признание на сайтах онлайн-трансляций. Также яркая, острая, протестная личность самого музыканта привлекла внимание соцсетей и огромного числа молодежи - Lil Pump стал иконой молодежной рэп-культуры нашего времени.
На данный момент музыкант выпустил 3 альбома.
В общей сложности его ролики на платформе YouTube просмотрели 3,8 миллиарда раз. В ТОП-3 хитов на YouTube и Spotify входят Gucci Gang с 1,4 миллиарда просмотров, I Love It ft. Kanye West с 800 миллионами просмотров и Esskeetit с 600 миллионами просмотров.
Разогревать Lil Pump будут представители латвийского рэпа и хип-хопа Prusax, Rolands Če, Xantikvariāts и Steps.
Внимание! Количество билетов ограничено. Билеты на концерт можно приобрести на Biļešu Serviss.
Видео: Lil Pump - I Love It ft. Kanye West
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