Российские олигархи продолжают богатеть: с начала года их состояние значительно выросло

В список 500 богатейших людей мира Bloomberg включены 24 жителя России. Самым "быстрорастущим" стал глава компании Lukoil Вагит Алекперов, который с начала года заработал почти пять миллиардов долларов. Общий размер его богатства вырос до 20,2 миллиарда долларов.

На втором месте - председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, который с начала этого года может гордиться прибылью в размере 3,22 миллиарда долларов. Общий размер его богатства составляет 23,1 миллиарда долларов.

Кроме того, стоит упомянуть Леонида Михельсона, который является одним из владельцев энергетических компаний "Новатэк" и "Сибур", он с начала года заработал 1,5 миллиарда долларов. Общий объем его активов вырос до 26,1 миллиарда долларов. Другой совладелец этих компаний Геннадий Тимченко увеличил свой капитал до 13,1 миллиарда долларов, заработав в этом году 1,29 миллиарда долларов.