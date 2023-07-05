Организаторы: проблемы с очередями за водой на Празднике песни и танца решены

Она напомнила, что участники при регистрации на праздник подписывали правила, в которых есть оговорка о том, что на площадки нельзя проносить ни напитки, ни еду. По словам Васильевой, это не должно было быть новостью для участников.

"Участник может войти в репетиционную зону с ранее выданным пакетом завтрака или полдника. Можно принести печенье, шоколад, батончики, вымытые фрукты и овощи, которые не портятся. Также можно принести пустую бутылку из-под воды, многоразовую или одноразовую, но пустую", - сказала Васильева.

Васильева сообщила, что была реорганизована раздача обедов, в результате сегодня стояние в очереди заняло "не более двух-трех минут".

Организаторы праздника проанализировали проблемные места в Межапарке и изменили систему раздачи еды, разделив поток участников а несколько частей, у каждой из которых свое время приема пищи. Информация об этом была направлена руководителям коллективов и региональным координаторам.

Также увеличено количество мест, где раздают обеденные порции. Сегодня еду можно было получить в 20 местах.