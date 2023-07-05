Видео ⟩ "Сердце радуется видеть живым": Тихановская говорит, что ее муж жив

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила в среду, 5 июля, что ее муж Сергей Тихановский, который находится в тюрьме в Беларуси, все еще жив.
"Сердце радуется видеть Сергея. Живым. И сильным", - написала Светлана Тихановская в Twitter.
"Раз показали его, то следующими покажите Виктора Бабарико, Марию Колесникову, Николая Статкевича, Максима Знака, Павла Северинца, Игоря Лосика, Ольгу Майорову и всех, с кем сейчас нет связи. И допустите адвокатов ко всем политзаключенным", - добавила она.
Как сообщалось ранее, во вторник Тихановская, которая сама была заочно приговорена к 15 годам лишения свободы в Беларуси, сообщила, что получила анонимное сообщение о смерти своего мужа.
Тихановская, которая живет в изгнании в Литве, не может связаться с мужем с марта.
"Сегодня я получила очень странное и ужасное сообщение. Неизвестный человек написал, что мой муж Сергей умер в тюрьме Жодино. Нет никаких свидетельств или доказательств, что это правда", - написала Светлана Тихановская в своем Twitter.
"Подобные слухи распространяются не впервые, и я не знаю, как это комментировать. Я ничего не слышала о Сергее с 9 марта, и адвокатам закрыт доступ к нему", - добавила она.
Сергей Тихановский планировал баллотироваться на выборах президента Беларуси в августе 2020 года, но был задержан. Поэтому вместо него решила баллотироваться его супруга, которая, по данным оппозиции, получила значительно больше голосов, чем лидер Беларуси Александр Лукашенко.
It fills my heart with relief to see my husband Siarhei alive & strong. Now that he has been shown, let us see Viktar Babaryka, Maria Kalesnikava, Maksim Znak, Ihar Losik & everyone else with whom there is no contact now. Lawyers must be granted access to all political prisoners. pic.twitter.com/BXuCcXPUsE— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) July 5, 2023