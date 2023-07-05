Видео ⟩ "Сердце радуется видеть живым": Тихановская говорит, что ее муж жив

"Сердце радуется видеть Сергея. Живым. И сильным", - написала Светлана Тихановская в Twitter.

"Раз показали его, то следующими покажите Виктора Бабарико, Марию Колесникову, Николая Статкевича, Максима Знака, Павла Северинца, Игоря Лосика, Ольгу Майорову и всех, с кем сейчас нет связи. И допустите адвокатов ко всем политзаключенным", - добавила она.

Как сообщалось ранее, во вторник Тихановская, которая сама была заочно приговорена к 15 годам лишения свободы в Беларуси, сообщила, что получила анонимное сообщение о смерти своего мужа.

Тихановская, которая живет в изгнании в Литве, не может связаться с мужем с марта.

"Сегодня я получила очень странное и ужасное сообщение. Неизвестный человек написал, что мой муж Сергей умер в тюрьме Жодино. Нет никаких свидетельств или доказательств, что это правда", - написала Светлана Тихановская в своем Twitter.

"Подобные слухи распространяются не впервые, и я не знаю, как это комментировать. Я ничего не слышала о Сергее с 9 марта, и адвокатам закрыт доступ к нему", - добавила она.

Сергей Тихановский планировал баллотироваться на выборах президента Беларуси в августе 2020 года, но был задержан. Поэтому вместо него решила баллотироваться его супруга, которая, по данным оппозиции, получила значительно больше голосов, чем лидер Беларуси Александр Лукашенко.