Тихановская получила анонимное сообщение о смерти мужа

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила во вторник, 4 июля, что получила анонимное сообщение о смерти ее мужа Сергея Тихановского, который находится в тюрьме в Беларуси.
Тихановская, которая живет в изгнании в Литве, не может связаться с мужем с марта.
"Сегодня я получила очень странное и ужасное сообщение. Неизвестный человек написал, что мой муж Сергей умер в тюрьме Жодино. Нет никаких свидетельств или доказательств, что это правда", - написала Светлана Тихановская в своем Twitter.
"Подобные слухи распространяются не впервые, и я не знаю, как это комментировать. Я ничего не слышала о Сергее с 9 марта, и адвокатам закрыт доступ к нему", - добавила она.
Сергей Тихановский планировал баллотироваться на выборах президента Беларуси в августе 2020 года, но был задержан. Поэтому вместо него решила баллотироваться его супруга, которая, по данным оппозиции, получила значительно больше голосов, чем лидер Беларуси Александр Лукашенко.
После состоявшихся 9 августа президентских выборов, на которых Лукашенко в очередной раз был объявлен победителем, Беларусь охватили массовые протесты, на улицы вышли сотни тысяч человек, возмущенных фальсификацией результатов. Протесты были жестоко подавлены властями и к зиме постепенно стихли. Несколько протестующих погибли, а несколько сотен были приговорены к суровым срокам тюремного заключения. Власти также начали преследовать независимые СМИ.
По данным белорусских СМИ, в 2021 году Тихановский был приговорен к 18 годам лишения свободы. Он был признан виновным в организации массовых беспорядков и разжигании социальной розни.
Харизматичный активист придумал новое оскорбление в адрес Лукашенко, назвав его тараканом, а его предвыборный лозунг был "Стоп, таракан!". Его сторонники часто размахивали на протестах тапочками, которыми давят насекомых.
Тихановская пишет в социальной сети Facebook, что, по ее мнению, известие о смерти мужа может быть "очередной попыткой режима оказать давление не только на политзаключенных, но и на их семьи".
"Я волнуюсь за Сергея каждый день. Очень тяжело жить, когда ты не знаешь, умер ли твой муж", - добавила она.
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