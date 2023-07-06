Конец "зерновой сделки": что это означает и чего ожидать?

Что может произойти, если "зерновую сделку" не продлят?

Сможет ли Украина продолжать отгружать зерно в том же количестве, если соглашение не продлят, остается неясным. Одной из проблем может стать высокая стоимость страхования судов. Для тех из них, которые хотят пересечь Черное море, уже сейчас необходимо страхование на тысячи долларов.

Поэтому без согласия России судоходные компании могут не решиться позволить судам продолжать плавание через зону ведения боевых действий. Перевозка зерна по суше также может стать затруднительной. С начала конфликта Украина также экспортировала большое количество зерна через восточноевропейские страны Евросоюза. Однако при этом возникли многочисленные логистические проблемы, в том числе тот факт, что количество имеющихся грузовых вагонов просто слишком мало для вывозимых объемов зерна.

Кроме того, поставки из Украины через восточноевропейские страны ЕС вызвали недовольство тамошних фермеров. Они утверждают, что украинское зерно сбивает цену на местную продукцию и что они теряют рынки сбыта для своего урожая. Чтобы решить проблему стабилизации рынка, Евросоюз в начале июня ввел ограничения на импорт. Таким образом, хотя украинское зерно и далее можно перевозить через Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, его нельзя теперь продавать в этих странах.