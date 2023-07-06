Левитс: возможная трансформация коалиции не должна затягиваться

Левитс сказал, что процесс не должен затянуться, потому что политикам должно быть ясно, продолжают ли они работать в правящей коалиции, иначе они "сидят на чемоданах", и решение вопросов не продвигается.

По словам президента, в этих условиях необходимо выбрать одно из двух решений - либо существующие партнеры по коалиции продолжают работать, либо формируется новое правительство.

После президентских выборов "Новое Единство" инициировало переговоры как с коалиционными, так и с оппозиционными партиями по политическим вопросам, которые необходимо решить. Пока что в переговорах участвуют только оппозиционные Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные", а входящие в коалицию Национальное объединение и "Объединенный список" игнорируют их.