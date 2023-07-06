Левитс рассказал о своем самом большом разочаровании за время президентства

Левитс сказал в интервью TV3, что в каком-то смысле его самым большим разочарованием было то, что не удалось создать институт Государственного совета, потому что политики не захотели создавать такой орган, который мог бы давать советы Сейму и правительству.

Левитс отметил, что его целью как президента было способствовать устойчивости Латвии, а популярность никогда не была приоритетом.

По мнению Левитса, во время его президентства была укреплена национальная безопасность, и он внес в это важный вклад. Также Левитс считает, что укрепил Латвию как национальное государство.

По мнению уходящего президента, при смене главы государства не изменится акцент на безопасность и внешнюю политику, а по другим вопросам Левитсу судить сложно, потому что он мало общался с будущим президентом Эдгаром Ринкевичем.

Напомним, 8 июля в должность вступит новый президент, многолетний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Левитс баллотироваться на второй президентский срок отказался, так как в Сейме не хватало голосов для его переизбрания.