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Левитс рассказал о своем самом большом разочаровании за время президентства

rus.tvnet.lv/LETA
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Президент Эгил Левитс
Президент Эгил Левитс Фото: Dāvis Doršs, Valsts prezidenta kanceleja

Президент Латвии Эгил Левитс считает, что за время своего президентства выполнил важную и непростую работу, но он испытывает и разочарование, сообщает агентство LETA.

Левитс сказал в интервью TV3, что в каком-то смысле его самым большим разочарованием было то, что не удалось создать институт Государственного совета, потому что политики не захотели создавать такой орган, который мог бы давать советы Сейму и правительству.

Левитс отметил, что его целью как президента было способствовать устойчивости Латвии, а популярность никогда не была приоритетом.

По мнению Левитса, во время его президентства была укреплена национальная безопасность, и он внес в это важный вклад. Также Левитс считает, что укрепил Латвию как национальное государство.

По мнению уходящего президента, при смене главы государства не изменится акцент на безопасность и внешнюю политику, а по другим вопросам Левитсу судить сложно, потому что он мало общался с будущим президентом Эдгаром Ринкевичем.

Напомним, 8 июля в должность вступит новый президент, многолетний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Левитс баллотироваться на второй президентский срок отказался, так как в Сейме не хватало голосов для его переизбрания.

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