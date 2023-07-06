Латвия отказала в убежище гражданину Украины, отказавшемуся воевать с Россией

В 2018 году мужчина просил убежища в Швейцарии, где получил отказ со ссылкой на то, что процедура предоставления убежища уже начата в Испании.

Далее он отправился во Францию, где также просил убежища и прожил с 2018 по 2021 год. Мужчина подавал прошения о предоставлении убежища в Люксембурге, Германии, Бельгии и Нидерландах, но везде ему было отказано.

В 2021 году его депортировали из Нидерландов в Украину.

С началом активной войны на территории Украины мужчина уехал в Днепровскую область, где работал водителем, после чего два месяца был водителем во Львове.

Затем он через Крымский полуостров уехал в Россию, откуда решил отправиться в Латвию.

Хотя мужчина попросил политического убежища, его главным интересом является лечение, в котором он нуждается.

Управление по делам гражданства и миграции отказало украинцу в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса в Латвии, и он обратился в суд, но и суд отклонил его заявление.

Суд не констатировал, что мужчина столкнулся с преследованием в Украине или ему угрожает преследование, связанное с национальной, социальной принадлежностью или политическими взглядами.

В постановлении суда говорится, что Служба государственной безопасности вынесла заключение по данному делу о том, что мужчина может угрожать безопасности государства и общества.