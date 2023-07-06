Латвия отказала в убежище гражданину Украины, отказавшемуся воевать с Россией

Латвия вслед за другими европейскими странами отказала в убежище гражданину Украины, который не захотел воевать на своей родине против России, говорится в решении суда.
Гражданин Украины прибыл в Латвию в августе прошлого года и попросил убежища. Он утверждал, что в условиях продолжающегося военного конфликта в Украине хочет получить политическое убежище в Латвии и поправить здоровье.
Мужчина не согласен с политикой Украины и не поддерживает боевые действия. Он побывал в военкомате и заявил, что отказывается идти на войну.
Как утверждал проситель убежища, из-за войны, начавшейся в 2014 году, пострадали он сам и его близкие, его дом и бизнес. Кроме того, мужчина заболел во время пребывания в бомбоубежище и получил психологические травмы.
Спасаясь от боевых действий, украинец сначала подал прошение о предоставлении убежища в России, но не помнит, было ли оно ему предоставлено.
Он пробыл в России полтора года, работая водителем. Позже, в 2016 году, друг позвал его работать в Польшу. Мужчина временно вернулся в Украину, оформил польскую визу и уехал в Евросоюз. В 2017 году гражданин Украины попросил убежища в Испании, но ему предоставили не убежище, а вид на жительство с правом на работу.
В 2018 году мужчина просил убежища в Швейцарии, где получил отказ со ссылкой на то, что процедура предоставления убежища уже начата в Испании.
Далее он отправился во Францию, где также просил убежища и прожил с 2018 по 2021 год. Мужчина подавал прошения о предоставлении убежища в Люксембурге, Германии, Бельгии и Нидерландах, но везде ему было отказано.
В 2021 году его депортировали из Нидерландов в Украину.
С началом активной войны на территории Украины мужчина уехал в Днепровскую область, где работал водителем, после чего два месяца был водителем во Львове.
Затем он через Крымский полуостров уехал в Россию, откуда решил отправиться в Латвию.
Хотя мужчина попросил политического убежища, его главным интересом является лечение, в котором он нуждается.
Управление по делам гражданства и миграции отказало украинцу в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса в Латвии, и он обратился в суд, но и суд отклонил его заявление.
Суд не констатировал, что мужчина столкнулся с преследованием в Украине или ему угрожает преследование, связанное с национальной, социальной принадлежностью или политическими взглядами.
В постановлении суда говорится, что Служба государственной безопасности вынесла заключение по данному делу о том, что мужчина может угрожать безопасности государства и общества.
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