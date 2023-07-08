Видео ⟩ Вайкуле рассказала о неожиданном подарке от Монатика

В преддверии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala латвийская певица Лайма Вайкуле призналась, что однажды украинский певец Дима Монатик (Monatik) подарил ей свою вещь, купленную во Франции.
"Есть в Украине такой певец Монатик. У нас было совместное выступление. У него был красный костюм, а я - в черном. Я решила, что мрачно и надо что-то красное. У меня были красные туфли. И внезапно он мне говорит: "Я купил очки во Франции". И показывает мне красные очки. Я говорю: "Дима, дай мне эти очки для выступления", - рассказала Вайкуле, объяснив, что черный с красным замечательно сочетаются.
Монатик без каких-либо проблем дал Лайме свои очки, но каково же было удивление звезды, когда после выступления он сказал, что дарит ей их. "Я надену их на "Рандеву" - подчеркнула Вайкуле.
Артистка отметила, что ей приходилось одалживать свои вещи другим артистам во время выступлений. Она была счастлива, что могла сделать так, чтобы они на сцене выглядели лучше.
Видео: Лайма Вайкуле о подарках
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